¡Temporada de ballenas en el Pacífico colombiano! Fechas para ver el espectáculo natural

Cerca de ocho mil ballenas llegarán al Pacífico colombiano en una de las migraciones naturales más importantes del planeta, y que anualmente convoca a miles de turistas, nacionales y extranjeros, que se trasladan hasta las principales poblaciones de esta parte del país.
Para esta temporada de avistamiento de ballenas se esperan más de 30 mil turistas, por lo que las comunidades locales, operadores turísticos y autoridades ambientales se encuentran ultimando detalles de los protocolos para promover un turismo responsable y sostenible.
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