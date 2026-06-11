¡Temporada de ballenas en el Pacífico colombiano! Fechas para ver el espectáculo natural

Cerca de ocho mil ballenas llegarán al Pacífico colombiano en una de las migraciones naturales más importantes del planeta, y que anualmente convoca a miles de turistas, nacionales y extranjeros, que se trasladan hasta las principales poblaciones de esta parte del país. Para esta temporada de avistamiento de ballenas se esperan más de 30 mil turistas, por lo que las comunidades locales, operadores turísticos y autoridades ambientales se encuentran ultimando detalles de los protocolos para promover un turismo responsable y sostenible. Entérese: El paisa que recorre el mundo al ritmo del canto de las ballenas jorobadas

Una ballena emerge en aguas del Pacífico durante la temporada de avistamiento. Foto: Colprensa

Así, Pacífico Biocultural, organización ambiental y de desarrollo sostenible que une a actores y líderes del Pacífico, anunció el fortalecimiento de un modelo de avistamiento responsable de ballenas, cuyo objetivo es proteger una de las migraciones naturales mientras impulsa el desarrollo económico sostenible de las comunidades locales. La temporada de avistamiento, que se desarrolla oficialmente entre el 1 de julio y el 31 de octubre, podría recibir este año entre 6.000 y 8.000 ballenas jorobadas que migran hacia aguas del Pacífico colombiano para reproducirse, aparearse y dar a luz a sus crías, según estimaciones construidas a partir de años anteriores y monitoreos locales. Asimismo, y de acuerdo con la iniciativa local, durante esta época se esperan cerca de 30.000 visitantes a distintos territorios del litoral, consolidando estas fechas como una de las actividades de Turismo Biocultural en municipios de Buenaventura (Bahía Málaga), Bahía Solano, Nuquí, Tumaco y Guapi. Lea también: ¿No sabe para dónde irse este puente?: Experto recomienda esta tres joyas colombianas

Avistamiento de ballenas en zonas como Nuquí y Bahía Solano. Foto: Colprensa

Sin embargo, el crecimiento del turismo también ha incrementado las alertas sobre prácticas irresponsables que podrían afectar el bienestar de los mamíferos marinos. “Un buen avistamiento no significa estar más cerca de las ballenas, sino poder observarlas sin alterar su comportamiento natural”, explicó Miguel Ángel Martínez, miembro de Pacífico Biocultural y biólogo especializado en ecoturismo. Según Martínez, algunas prácticas inadecuadas como perseguir grupos de cetáceos, exceder el número de embarcaciones, generar exceso de ruido o no respetar las distancias mínimas pueden provocar cambios en sus patrones de comportamiento e incluso modificar sus rutas migratorias. Frente a este panorama, Pacífico Biocultural viene articulando esfuerzos junto a Consejos Comunitarios y entidades de la Dirección General Marítima (Dimar), guardacostas, corporaciones autónomas regionales y actores comunitarios para fortalecer procesos de capacitación y sensibilización sobre buenas prácticas de avistamiento. Conozca: Prepárese: más de 3,6 millones de personas se movilizarán por las terminales de Medellín entre junio y julio

En esta temporada de avistamiento de ballenas en el Pacífico colombiano se espera la llegada de cerca de 30.000 turistas nacionales y extranjeros. Foto: Colprensa

Solo en Tumaco, más de 100 prestadores turísticos, entre lancheros, operadores comunitarios y guías locales, participaron el año pasado en procesos de formación enfocados en turismo responsable, seguridad marítima y conservación. Entre las principales recomendaciones impulsadas por la iniciativa se encuentran mantener una distancia mínima de 200 metros, evitar perseguirlas o rodearlas, reducir la velocidad de las embarcaciones, limitar el tiempo de observación y evitar la acumulación excesiva de lanchas alrededor de un mismo grupo. Además del avistamiento de ballenas, el modelo promovido por Pacífico Biocultural busca fortalecer experiencias de turismo biocultural alrededor de la gastronomía tradicional, la música, el aviturismo, los manglares, los saberes ancestrales y las expresiones culturales afrodescendientes del litoral. “La idea es que el turismo no sea únicamente una actividad comercial, sino también una herramienta de conservación, apropiación cultural y desarrollo comunitario para los territorios”, agregó Martínez. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La organización aseguró que durante esta temporada continuará avanzando en procesos de monitoreo participativo para medir tanto el impacto ambiental como el económico del turismo de naturaleza en las comunidades receptoras del Pacífico colombiano. Siga leyendo: Comienza junio: el mes del Mundial y de los tres festivos, prográmese

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