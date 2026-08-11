Banco de la República suspende atención al público en seis ciudades tras el terremoto

El Banco de la República suspendió hasta nuevo aviso la atención al público en seis de sus sedes como consecuencia del terremoto registrado el lunes 10 de agosto en Colombia. Según explicó la entidad, el objetivo es proteger la seguridad de sus empleados, visitantes y usuarios mientras se revisan las condiciones de las instalaciones afectadas por el movimiento telúrico. Las sedes donde se suspendió la atención son Quibdó, Buenaventura, Manizales, Pereira, Armenia y Cali. El Banco precisó que la medida aplica, según corresponda en cada sede, para los servicios de ventanilla de tesorería y los servicios culturales.

“Se suspende hasta nuevo aviso la atención al público de los servicios de ventanilla de tesorería y culturales”, informó el Banco de la República. Le puede interesar: Banco de Bogotá y BBVA cierran oficinas tras sismo en Colombia

¿Qué servicios del Banco de la República siguen funcionando?

Aunque la atención presencial al público quedó suspendida en las seis ciudades mencionadas, el Emisor informó que sí fueron restablecidos los servicios de entrega de efectivo a los bancos y las operaciones de cambio en las sucursales de Cali y Armenia. Esto significa que la suspensión no representa un cierre general de las operaciones del Banco de la República en esas ciudades, sino una medida específica para determinados servicios de atención al público. La entidad señaló que continuará evaluando la situación y que comunicará oportunamente cualquier modificación relacionada con la prestación de sus servicios.

Cali y Pereira concentran las mayores afectaciones del terremoto

La decisión del Banco de la República se conoce en medio de una emergencia que ha golpeado especialmente al occidente y al Eje Cafetero. De acuerdo con el balance preliminar citado en el contexto de la emergencia, 181 personas habían fallecido en ciudades capitales más de 24 horas después del terremoto, según el informe consolidado #12 de Asocapitales. Este número representa el 97,6 % del total de muertes reportadas hasta ese momento. Lea más: Bancolombia cierra temporalmente 46 sucursales por el terremoto La mayor concentración de víctimas se encontraba en Cali y Pereira. Cali registraba 95 fallecidos, mientras Pereira contabilizaba 72. En conjunto, ambas ciudades concentraban 167 de las 181 víctimas reportadas en las capitales. A estas cifras se sumaban nueve fallecidos en Quibdó y cinco en Manizales, mientras las autoridades continuaban actualizando el balance y adelantando labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños. La Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) también avanzaba en los territorios afectados para determinar el impacto de la emergencia sobre viviendas, infraestructura, servicios y establecimientos. Conozca también: El banco de desarrollo CAF donará US$500.000 a Colombia tras el terremoto

¿Hasta cuándo estará suspendida la atención?

Por ahora, el Banco de la República indicó que la suspensión de la atención presencial en Quibdó, Buenaventura, Manizales, Pereira, Armenia y Cali se mantiene hasta nuevo aviso. La entidad pidió comprensión a los usuarios y aseguró que informará oportunamente cualquier novedad sobre la reapertura de estos servicios. La medida hace parte de las acciones preventivas adoptadas por distintas entidades y empresas tras el terremoto, mientras continúan las inspecciones de infraestructura y las labores de atención en las regiones más afectadas. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: