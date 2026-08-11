Banco de la República suspende atención al público en seis ciudades tras el terremoto

El Banco de la República suspendió hasta nuevo aviso la atención al público en seis de sus sedes como consecuencia del terremoto registrado el lunes 10 de agosto en Colombia.
Según explicó la entidad, el objetivo es proteger la seguridad de sus empleados, visitantes y usuarios mientras se revisan las condiciones de las instalaciones afectadas por el movimiento telúrico.
Las sedes donde se suspendió la atención son Quibdó, Buenaventura, Manizales, Pereira, Armenia y Cali.
El Banco precisó que la medida aplica, según corresponda en cada sede, para los servicios de ventanilla de tesorería y los servicios culturales.