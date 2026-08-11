Bancolombia cierra temporalmente 46 sucursales por el terremoto

Bancolombia activó sus protocolos de atención y seguimiento luego del sismo registrado durante la mañana del lunes 10 de agosto en Colombia, con el propósito de verificar las condiciones de sus empleados, clientes, instalaciones y operación en las diferentes regiones del país.
Según el banco, de las 563 sucursales en el país, 46 están cerradas temporalmente, principalmente en las zonas afectadas por el movimiento sísmico. Esta cifra equivale al 8,17 % de las oficinas del banco en el país.
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Sin embargo, el reporte también señala que la principal afectación se concentra en el sur de Colombia y precisa que allí 42 oficinas cerrarán temporalmente.