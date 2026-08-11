Bancolombia cierra temporalmente 46 sucursales por el terremoto

Bancolombia activó sus protocolos de atención y seguimiento luego del sismo registrado durante la mañana del lunes 10 de agosto en Colombia, con el propósito de verificar las condiciones de sus empleados, clientes, instalaciones y operación en las diferentes regiones del país. Según el banco, de las 563 sucursales en el país, 46 están cerradas temporalmente, principalmente en las zonas afectadas por el movimiento sísmico. Esta cifra equivale al 8,17 % de las oficinas del banco en el país. Le puede gustar: Clic Air amplía vuelos a Manizales desde Bogotá y Medellín tras terremoto Sin embargo, el reporte también señala que la principal afectación se concentra en el sur de Colombia y precisa que allí 42 oficinas cerrarán temporalmente.

Cali es la ciudad más afectada

Cali aparece como la ciudad con mayor número de sucursales temporalmente fuera de servicio, con 16 oficinas cerradas, de acuerdo con el reporte. En Antioquia, las sucursales de Jardín y El Peñol suspenderán temporalmente su atención al público.

En Chocó también habrá cierres temporales. Las oficinas de Quibdó e Istmina suspenderán la atención mientras se evalúan las condiciones para determinar su reapertura. Las demás sucursales del país continuarán funcionando en sus horarios habituales. Bancolombia recomienda consultar el estado de las oficinas que permanecen abiertas y sus respectivos horarios a través de la Sucursal Telefónica.

Protocolos de atención

Desde los primeros momentos posteriores al sismo, Bancolombia puso en marcha sus protocolos de atención para conocer la situación de sus equipos de trabajo y verificar el estado de sus instalaciones y operación. La entidad mantuvo contacto permanente con sus empleados para conocer su situación, verificar su bienestar y ofrecer acompañamiento a quienes pudieran haber resultado afectados por la emergencia. De manera paralela, la entidad financiera realizó revisiones de su infraestructura física con el objetivo de garantizar condiciones seguras para la operación y para la atención de sus clientes. La entidad señaló que continuará monitoreando la evolución de la situación y que comunicará cualquier actualización relevante a través de sus canales oficiales.

Canales digitales operan con normalidad

Los canales digitales de Bancolombia continúan operando con normalidad y están disponibles las 24 horas del día, de acuerdo con la información entregada por la entidad. Entre las alternativas disponibles se encuentran la App Mi Bancolombia, la App Negocios, la Sucursal Virtual Personas y la Sucursal Virtual Negocios. También permanecen disponibles el Botón de Pagos Bancolombia, los cajeros automáticos, los corresponsales bancarios y la Sucursal Telefónica. Las tarjetas Bancolombia también continúan habilitadas para realizar pagos en comercios y otros establecimientos. De esta manera, los clientes pueden recurrir a los canales digitales y demás alternativas disponibles mientras se evalúa la situación de las oficinas que fueron cerradas temporalmente.

¿Cómo se puede donar para apoyar a las comunidades afectadas?

La Fundación Bancolombia habilitó la cuenta de ahorros número 24542391932 para recibir donaciones destinadas a apoyar a las personas y comunidades afectadas por la emergencia. Los recursos serán utilizados en acciones de atención y apoyo en los territorios impactados, en articulación con autoridades, organizaciones aliadas y actores locales. La medida busca canalizar recursos hacia las zonas afectadas y contribuir a las acciones que se desarrollen como respuesta a la emergencia ocasionada por el sismo.

La entidad indicó que continuará haciendo seguimiento a la evolución de la situación para determinar las condiciones de sus oficinas y de su operación en las regiones afectadas. Cualquier modificación relacionada con la atención al público será comunicada oportunamente mediante los canales oficiales de Bancolombia.

Lista de sucursales temporalmente cerradas

De acuerdo con el listado oficial proporcionado por el banco tras el terreoto estas son las 46 sucursales que cerraron temporalmente, organizadas por departamento y municipio: Antioquia El Peñol Jardín Caldas Supía Banca Colombia Manizales Riosucio Fundadores Manizales Aguadas Anserma El Cable Chocó Quibdó Istmina Quindío Armenia Centro Quimbaya Montenegro Unicentro Armenia Risaralda Banca Colombia Pereira Belén de Umbría Dosquebradas Plaza de Bolívar Pereira Victoria Plaza Valle del Cauca Vipasa Tequendama Llanogrande Palmira Villacolombia Centro Comercial Unico Jardín Plaza Yumbo Cartago Roldanillo Calima Santa Mónica La Herradura Jamundí Caicedonia Sevilla Palmetto Oeste Chipichape Astrocentro Unicentro Cali Éxito La Flora Buenaventura Bugalagrande Banca Colombia Granada Cali Banca Colombia Unicentro Cali Avenida Roosevelt Entérese: La historia de Avista, la fintech que deleitó a Bancolombia y terminó siendo comprada

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