Banco de la República alistaría nueva alza de tasas de interés este mes: llegarían a 11,75%

Luego de que el Banco de la República continuara elevando su tasa de interés, a 11,25%, para este mes de abril se anticipa que la tendencia persista. Para BBVA Research, el Emisor podría ajustarlas al alza 50 puntos básicos, llevándolas a 11,75%.
Aunque la economía muestra señales de moderación, las presiones inflacionarias aún no permiten un giro hacia una política monetaria más flexible, señalan los analistas de Davibank.
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En este entorno, expertos recomiendan a los hogares ser más estratégicos en el uso del crédito y aprovechar, cuando sea posible, las altas tasas de remuneración que ofrecen los productos de ahorro.