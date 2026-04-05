Banco de la República alistaría nueva alza de tasas de interés este mes: llegarían a 11,75%

Luego de que el Banco de la República continuara elevando su tasa de interés, a 11,25%, para este mes de abril se anticipa que la tendencia persista. Para BBVA Research, el Emisor podría ajustarlas al alza 50 puntos básicos, llevándolas a 11,75%. Aunque la economía muestra señales de moderación, las presiones inflacionarias aún no permiten un giro hacia una política monetaria más flexible, señalan los analistas de Davibank. Puede leer: Ruptura entre Gobierno Petro y Banrep revive caso de Turquía: inflación llegó al 85% y lira cayó 90% En este entorno, expertos recomiendan a los hogares ser más estratégicos en el uso del crédito y aprovechar, cuando sea posible, las altas tasas de remuneración que ofrecen los productos de ahorro.

Dispersión en tasas de tarjetas

Información de la Superintendencia Financiera evidencia que las tasas de interés en tarjetas de crédito para personas con ingresos superiores a dos salarios mínimos presentan diferencias significativas entre entidades. El reporte muestra que, con corte al pasado 13 de marzo, participaron 27 entidades financieras, con un monto desembolsado cercano a $2,05 billones en más de 9,2 millones de operaciones. La tasa promedio ponderada efectiva anual se ubicó en 15,59%, aunque las tasas individuales oscilaron en un rango amplio. Entérese: Tras alza de tasas, decanos respaldan al BanRepública y cuestionan al MinHacienda por retirarse de la sesión Mientras algunas entidades cobraban tasas superiores al 25% efectivo anual, otras ofrecían tasas cercanas al 10%, lo que implica una brecha de más de 15 puntos porcentuales entre las opciones más costosas y las más competitivas del mercado (ver gráfico).

Esta dispersión refleja que, en un contexto de tasas altas, la elección de la entidad financiera puede tener un impacto considerable en el costo total del crédito para los consumidores. A comienzos de marzo, la cartera bruta de consumo en Colombia crecía cerca de un 8% nominal anual, mientras que la cartera hipotecaria observaba una expansión del 12% nominal, su mayor ritmo desde mediados de 2023. Sin embargo, el encarecimiento del dinero y la elevada demanda de recursos por parte del sector público podrían frenar este dinamismo en los próximos meses, al aumentar el costo de financiamiento para hogares y empresas. Lea también: Banco de la República sube la tasa de interés a 11,25%, defiende la decisión y niega que se favorezca al sector financiero

Tensión entre Gobierno y Emisor

El panorama monetario se da en medio de fricciones entre el Gobierno y el Banco de la República. Víctor Ramírez, socio líder del sector financiero de BDO, explicó que las diferencias de criterio entre autoridades son normales en una democracia, pero advirtió que el canal elegido para expresarlas puede generar efectos adversos en la percepción del mercado. El Gobierno Nacional anunció que mantendrá una “distancia significativa” frente al Emisor hasta que, a su juicio, exista mayor coherencia entre la política monetaria y la situación económica y social del país, lo que ha sido interpretado como una señal de tensión institucional.

Efectos en el sistema financiero

Con tasas de política monetaria más altas, productos como tarjetas de crédito, préstamos de consumo y créditos hipotecarios tienden a encarecerse. Ya se evidencia que este fenómeno ya se está reflejando en el mercado, con niveles de tasas elevados en varias entidades. A la incertidumbre externa —marcada por tensiones comerciales y geopolíticas— se suma ahora el ruido institucional interno, lo que puede elevar la percepción de riesgo país y presionar el tipo de cambio y los costos de financiamiento externo. Además, las tasas altas sostenidas, junto con la incertidumbre política, deterioran la calidad esperada de la cartera de crédito y afectan la valoración de portafolios de deuda pública y privada, generando volatilidad en los balances del sector financiero. La combinación de tasas elevadas y una marcada dispersión entre entidades refuerza la importancia de comparar condiciones antes de adquirir una tarjeta de crédito o asumir nuevas deudas. Le interesa: Acosta, el nombramiento que Petro llama su “peor error” en el Banco de la República, y salva a Colombia de una crisis En un escenario de política monetaria restrictiva, decisiones financieras informadas representarán ahorros significativos para los hogares y una menor exposición al riesgo de sobreendeudamiento.

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