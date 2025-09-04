Baila Morena: el clásico de Héctor & Tito que revivió con la Dayromanía

Nadie imaginó que la convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia, provocaría una ola de reacciones en redes sociales tan grande, pues ha sido el centro de atención no solo por el rol que tiene ahora en la Tricolor, sino también por su personalidad dentro y fuera de la cancha.
El tolimense, de 39 años, es actualmente el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano -con 370 anotaciones a la fecha-, superando recientemente a Falcao García (356) y Víctor Hugo Aristizábal (346). En la lista también se suman Carlos Bacca -con 345-, Juan Pablo Ángel (291), Anthony De Ávila (268) e Iván René Valenciano (267 goles).