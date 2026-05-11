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Abren proceso disciplinario a Alfredo Saade por lío con chef privado y carro oficial en Brasil

Los videos publicados en redes sociales por el chef de la embajada muestran cómo utilizaba de manera recurrente el Audi oficial asignado a la sede diplomática de Colombia en Brasil.

  • Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil. Foto: Colprensa
    Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 55 minutos
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La Cancillería abrió un proceso disciplinario contra el embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, en medio de las investigaciones relacionadas con el uso de bienes oficiales de la sede diplomática.

La actuación se da luego de que se conocieran videos publicados en redes sociales por David Leonardo Barrero, chef de la embajada. En las grabaciones aparece dentro de las instalaciones diplomáticas y utilizando espacios de la residencia oficial.

En otros videos también se observa a Barrero movilizándose en el vehículo Audi asignado a la embajada, que recientemente estuvo involucrado en un accidente y que hace parte de las verificaciones adelantadas por la Cancillería.

En desarrollo.

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