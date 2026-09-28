Lula da Silva prohibe las apuestas deportivas en Brasil y pone en riesgo millonarios patrocinios del Brasileirao

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidió ponerle freno a uno de los negocios que más rápidamente se había extendido en Brasil, el de las apuestas deportivas y los casinos en línea. El mandatario firmó el viernes, 25 de septiembre, una medida provisional que prohibe la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las llamadas bets en todo el país. La medida también alcanza las autorizaciones estatales y distritales y establece un cronograma para el cierre de las plataformas.
La decisión tiene una segunda cara que trasciende el debate sobre el endeudamiento de los hogares y la ludopatía. El fútbol brasileño podría perder una fuente importante de patrocinios justo cuando las casas de apuestas se convirtieron en protagonistas del negocio deportivo.
La prohibición comenzará a sentirse de manera gradual. Desde la publicación de la medida quedaron prohibidos los nuevos depósitos en las plataformas y las empresas tienen hasta el 5 de octubre para retirar publicidad y patrocinios. A partir del 6 de octubre, los sitios y aplicaciones deberán salir del aire.