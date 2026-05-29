Trump designó como terroristas a dos grupos criminales en Brasil y Lula estalló: “¡No somos un país de pacotilla!”

El gobierno estadounidense designó este jueves como organizaciones terroristas a los dos principales grupos criminales de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), a pesar de la oposición del gobierno de Lula.
“CV y PCC son dos de las organizaciones criminales más violentas de Brasil. Juntas, dirigen a miles de miembros y han orquestado brutales ataques contra policías brasileños, funcionarios públicos y civiles. Su influencia y sus redes ilícitas se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva había reiterado su oposición a esta medida, que tiene amplias implicaciones legales, durante su visita hace tres semanas a su homólogo estadounidense, Donald Trump.