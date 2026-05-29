Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Trump designó como terroristas a dos grupos criminales en Brasil y Lula estalló: “¡No somos un país de pacotilla!”

Estados Unidos designó como organizaciones terroristas al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV), dos de los principales grupos criminales de Brasil.

  • EE. UU. declaró terroristas a las bandas brasileñas Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), pese a oposición de Lula. FOTOS: GETTY
    EE. UU. declaró terroristas a las bandas brasileñas Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), pese a oposición de Lula. FOTOS: GETTY
  • Trump designó como terroristas a dos grupos criminales en Brasil y Lula estalló: “¡No somos un país de pacotilla!”
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

El gobierno estadounidense designó este jueves como organizaciones terroristas a los dos principales grupos criminales de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), a pesar de la oposición del gobierno de Lula.

CV y PCC son dos de las organizaciones criminales más violentas de Brasil. Juntas, dirigen a miles de miembros y han orquestado brutales ataques contra policías brasileños, funcionarios públicos y civiles. Su influencia y sus redes ilícitas se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva había reiterado su oposición a esta medida, que tiene amplias implicaciones legales, durante su visita hace tres semanas a su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El gran rival electoral de Lula de cara a las presidenciales de octubre, el conservador Flávio Bolsonaro, se mostró en cambio resueltamente a favor, y pidió a Trump que tomara esta medida hace apenas dos días, al ser recibido de forma privada en Washington por el republicano.

“Agradezco al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por atender rápidamente mi pedido en nombre del pueblo brasileño. Ahora nos toca a nosotros, aquí en Brasil” reaccionó el senador brasileño en Instagram.

Operación contra el Comando Vermelho (CV). FOTO: AFP
Operación contra el Comando Vermelho (CV). FOTO: AFP

Con la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Estados Unidos empezó a designar como terroristas a bandas criminales como los cárteles mexicanos de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, o el Tren de Aragua venezolano.

Esa designación permite, a juicio de Washington, extender todo tipo de operaciones -policiales, de inteligencia y contrainsurgencia- a los líderes de esas bandas y a sus intereses, en todo el mundo.

Mientras que países como México o Brasil han mostrado su oposición a esta designación, otros en América Latina se muestran partidarios de seguir los pasos de Trump, como Ecuador u Honduras.

La medida anunciada por Washington tiene dos etapas: inicialmente se califica al PCC y al CV como grupos terroristas especialmente designados (SDGT por sus siglas en inglés).

Con esta decisión, los capos y todos los que se asocien con ellos pueden ser sometidos rápidamente a sanciones por parte del Departamento del Tesoro, que cuenta ya con una lista de 18.000 nombres, entidades y empresas, que engrosa desde hace décadas.

Rubio precisa luego en el comunicado que a partir del 5 de junio, ambos grupos brasileños pasarán a ser considerados “organizaciones terroristas extranjeras”. Esa designación tiene consecuencias más serias, puesto que implica asimilar el PCC y CV con grupos como Al Qaeda, o el Estado Islámico (EI). Brasil lleva combatiendo al PCC y al CV desde su aparición en cárceles brasileñas.

En parecidos términos se había expresado el mandatario republicano, tras varias polémicas verbales con el veterano líder de la izquierda brasileña y latinoamericana. Estados Unidos y Brasil firmaron en abril un acuerdo para luchar contra el tráfico de armas y drogas, y Lula había reconocido que Trump le había pedido más colaboración.

Luiz Inácio Lula da Silva se enfureció

Sin embargo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticó duramente este viernes a Estados Unidos por designar como grupos terroristas a las dos mayores facciones criminales de Brasil y advirtió contra “jugar con la soberanía” del gigante suramericano.

“No aceptamos que nos traten como niños. No aceptamos que nos traten como si fuésemos un país de pacotilla”, dijo en un evento oficial el izquierdista, visiblemente enojado. “No jueguen con la soberanía de este país, no jueguen con nuestra democracia”, agregó.

“Trump quiere un Osama Bin Laden”

“Son terroristas porque atormentan a las familias, las comunidades y la ciudad”, dijo Lula, pero “no son los terroristas que (el presidente estadounidense Donald) Trump está buscando. Trump quiere un Osama Bin Laden”.

Agregó que la lucha contra esas facciones se debe llevar desde dentro de Brasil. La inseguridad es la mayor preocupación de los brasileños. El izquierdista, que buscará la reelección en los comicios de octubre, había reiterado su oposición a esta medida durante su visita a Trump este mes en la Casa Blanca.

El Comando Vermelho surgió en el penal de Ilha Grande, frente a Rio de Janeiro en los años 1970, mientras que el Primeiro Comando da Capital nació en una cárcel cerca de Sao Paulo. A pesar de la violencia de esos grupos, reconocida por Brasilia, el gobierno no los equipara con grupos terroristas con pretensiones de poner en peligro al Estado.

El gobierno Trump considera por su parte que la entrada masiva de drogas y de delincuentes provenientes de América Latina y el Caribe representa una amenaza a su seguridad nacional, equiparable a las peores organizaciones a las que se ha enfrentado Estados Unidos.

Esa es la misma teoría que sustenta los polémicos ataques desde septiembre del año pasado contra presuntas lanchas de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, que han causado casi 200 muertos.

Expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos sostienen que los ataques probablemente equivalen a ejecuciones extrajudiciales. Desde el punto de vista político, la designación de los grupos brasileños como terroristas es un claro desaire a Lula, que salió de su encuentro con Trump “muy satisfecho”.

Siga leyendo: Las rutas del narcotráfico: mapas que revelan el viaje de la droga desde Latinoamérica hacia Estados Unidos

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos