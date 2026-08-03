Efecto Mundial: juegos de azar superan el 2% del PIB de Colombia y destronan al café y al carbón

El Mundial de Fútbol de 2026 no solo despertó la pasión de millones de aficionados, sino que también volvió a poner bajo los reflectores una transformación económica que venía consolidándose desde hace varios años: los juegos de azar pasaron de ser una actividad secundaria dentro del entretenimiento a convertirse en el principal motor de crecimiento del sector y en una de las industrias más dinámicas de la economía. Este auge ha llevado al sector al centro del debate público, especialmente tras la propuesta del Gobierno Nacional de gravar los depósitos realizados por los usuarios en plataformas de apuestas en línea, con el argumento de que la industria tiene hoy una mayor capacidad para contribuir al recaudo fiscal. Puede leer: El Mundial 2026 desata una ola de apuestas: movería más de US$60.000 millones De acuerdo con un informe elaborado por la dirección de Análisis Sectorial y Sostenibilidad de Corficolombiana, el entretenimiento prácticamente duplicó su tamaño entre finales de 2019 y comienzos de 2026, con un crecimiento cercano al 100%, seis veces superior al avance del PIB colombiano, que fue de 16% en el mismo período. Como resultado, el entretenimiento pasó de representar menos del 3% del PIB antes de la pandemia a alcanzar el 4,7% de la economía nacional, superando en tamaño a sectores tradicionales como la construcción, la minería y los servicios públicos. Le puede interesar: El Mundial de fútbol, un momento de riesgo para los adictos a las apuestas

Los juegos de azar explican más del 80% del crecimiento del sector

Detrás de este desempeño existe un protagonista claro. Aunque conciertos, festivales y espectáculos en vivo han ganado protagonismo, las cifras oficiales muestran que el mayor impulso proviene de los juegos de azar, especialmente de las apuestas digitales. Las cuentas nacionales del Dane evidencian que la producción asociada a esta actividad aumentó 444% en pesos corrientes y 314% en términos reales entre 2019 y 2024. Como consecuencia, la participación de los juegos de azar dentro de la producción total del entretenimiento pasó de representar cerca de una quinta parte del sector a aproximadamente la mitad en apenas cinco años. Entérese: Con estos números a un colombiano se le hizo el “milagro” y se ganó el MiLoto Los cálculos de Corficolombiana indican que más del 80% del crecimiento registrado por el entretenimiento entre 2019 y 2024 fue explicado por esta actividad. Con base en estas cifras, el centro de estudios estima que los juegos de azar pasaron de representar menos de 0,5% del PIB antes de la pandemia a superar el 2% en la actualidad, ubicándose por encima de actividades como las edificaciones, la ganadería, las obras civiles, el carbón o el café.

El Mundial de 2026 impulsó un nuevo récord de apuestas

Corficolombiana proyecta que el entretenimiento crecerá al menos 5,8% durante 2026, convirtiéndose por sexto año consecutivo en el sector más dinámico de la economía colombiana. Buena parte de ese crecimiento seguirá siendo impulsado por las apuestas en línea, cuya expansión recibió un impulso adicional durante el Mundial de Fútbol de 2026. Según estimaciones de Fecoljuegos, el torneo generó cerca de 122 millones de apuestas y un volumen mensual cercano a $5,3 billones. El gremio también calcula que la actividad aumentó entre 25% y 30% frente a períodos sin Mundial, lo que confirma la capacidad de los grandes eventos deportivos para estimular el consumo de entretenimiento. Vea más: ¿Le gusta apostar? Así es como las casas de apuestas decidirían quién puede ganar y quién no Durante el partido entre Colombia y Portugal, algunas plataformas registraron más de 750.000 usuarios activos en un solo día, un récord para el mercado colombiano. Al mismo tiempo, el valor promedio apostado por usuario permaneció estable, alrededor de $42.000 por transacción, lo que sugiere que el crecimiento provino principalmente de un mayor número de participantes y no de apuestas individuales más elevadas. Si se cumplen las proyecciones de Corficolombiana, el entretenimiento representará 4,8% del PIB en 2026, mientras que los juegos de azar se acercarán al 3% de la economía.

El crecimiento también aumentó los recursos para la salud

La expansión del mercado formal de apuestas también se ha traducido en mayores recursos para financiar el sistema de salud. Los aportes transferidos por Coljuegos pasaron de $403.000 millones en 2019 a cerca de $733.000 millones en 2025, es decir, un aumento de casi 82%. Según la industria, durante el Mundial los recursos destinados a la salud rondaron los $100.000 millones. Este crecimiento ha fortalecido además los mecanismos de supervisión, trazabilidad y protección de los usuarios dentro de un mercado cada vez más digital y formalizado. Más noticias: Así cae el Baloto en Colombia: cada mes y medio hay un ganador

¿Por qué existen diferencias sobre el tamaño real de la industria?

El rápido crecimiento del sector también abrió un debate sobre cómo medir su verdadero aporte económico. Las cuentas nacionales del Dane muestran que la producción de los juegos de azar pasó de cerca de $10 billones en 2019 a más de $54 billones en 2024. Sin embargo, las cifras tributarias de la Dian reflejan ingresos brutos que crecieron de aproximadamente $4,4 billones a $9,2 billones durante el mismo período. Por su parte, Fecoljuegos estima que los ingresos efectivos de los operadores de apuestas en línea llegarán a cerca de $3,8 billones en 2026, equivalentes a alrededor del 0,2% del PIB. La diferencia obedece a que cada indicador mide aspectos distintos del negocio. Mientras las cuentas nacionales buscan dimensionar toda la actividad económica asociada al sector, la industria enfatiza que el volumen total apostado no constituye un ingreso para los operadores, ya que una parte importante retorna a los jugadores en forma de premios. Lea también: ¿Una simple ‘polla’ en el trabajo podría dejarlo sin empleo? La ley tiene la respuesta El Mundial ilustra esa diferencia. Aunque el volumen mensual de apuestas se estimó en $5,3 billones, los ingresos efectivos de los operadores habrían sido cercanos a $300.000 millones mensuales, una vez descontados los premios entregados.

Debate tributario: el desafío será encontrar un equilibrio

Las diferencias entre las estadísticas oficiales y las estimaciones de la industria cobran relevancia en momentos en que el Gobierno Nacional impulsa un proyecto para gravar los depósitos realizados en plataformas de apuestas en línea. Según los analistas de Corficolombiana, la iniciativa parte de la premisa de que el fuerte crecimiento del sector le permitiría asumir una mayor carga tributaria y aportar cerca de $2 billones al recaudo de 2027. Desde la perspectiva de los operadores, la discusión no se centra en negar el crecimiento de la industria, sino en que la capacidad económica efectiva es menor a la que sugieren algunas estadísticas productivas. Bajo esa óptica, un nuevo impuesto podría afectar la competitividad del mercado regulado y su sostenibilidad. El informe concluye que el reto consiste en comprender mejor qué mide cada indicador para diseñar políticas públicas que fortalezcan el aporte del sector al crecimiento económico, la financiación de la salud y la formalización, sin poner en riesgo su desarrollo de largo plazo. Para los analistas, preservar un mercado formal será determinante para que el sector continúe generando beneficios económicos y sociales. Además de los recursos que transfiere al sistema de salud, la formalización ha fortalecido los mecanismos de supervisión, trazabilidad y protección de los usuarios, aspectos clave en una industria que enfrenta crecientes desafíos en regulación, vigilancia y promoción del juego responsable. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “El desafío hacia adelante será encontrar un equilibrio que permita fortalecer el aporte económico y fiscal del sector sin comprometer las condiciones que han favorecido su formalización y sostenibilidad. Porque si algo muestran las cifras, independientemente de la fuente que se consulte, es que los juegos de azar ya dejaron de ser un actor secundario dentro del entretenimiento colombiano”, puntualizó el análisis de Corficolombiana.

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