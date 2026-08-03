Efecto Mundial: juegos de azar superan el 2% del PIB de Colombia y destronan al café y al carbón

El Mundial de Fútbol de 2026 no solo despertó la pasión de millones de aficionados, sino que también volvió a poner bajo los reflectores una transformación económica que venía consolidándose desde hace varios años: los juegos de azar pasaron de ser una actividad secundaria dentro del entretenimiento a convertirse en el principal motor de crecimiento del sector y en una de las industrias más dinámicas de la economía.
Este auge ha llevado al sector al centro del debate público, especialmente tras la propuesta del Gobierno Nacional de gravar los depósitos realizados por los usuarios en plataformas de apuestas en línea, con el argumento de que la industria tiene hoy una mayor capacidad para contribuir al recaudo fiscal.
Puede leer: El Mundial 2026 desata una ola de apuestas: movería más de US$60.000 millones
De acuerdo con un informe elaborado por la dirección de Análisis Sectorial y Sostenibilidad de Corficolombiana, el entretenimiento prácticamente duplicó su tamaño entre finales de 2019 y comienzos de 2026, con un crecimiento cercano al 100%, seis veces superior al avance del PIB colombiano, que fue de 16% en el mismo período.
Como resultado, el entretenimiento pasó de representar menos del 3% del PIB antes de la pandemia a alcanzar el 4,7% de la economía nacional, superando en tamaño a sectores tradicionales como la construcción, la minería y los servicios públicos.
Le puede interesar: El Mundial de fútbol, un momento de riesgo para los adictos a las apuestas