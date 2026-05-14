Camacol traza la hoja de ruta urbana 2026-2030 desde Medellín: vivienda sostenible y VIS 5.0, las apuestas

Colombia enfrenta una decisión estructural sobre el futuro de sus ciudades. Así lo advirtió el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, durante la instalación del congreso Camacol Verde 2026, el principal encuentro de construcción sostenible del país.
Desde Medellín, el gremio constructor hizo un llamado a que la agenda urbana y de vivienda ocupe un lugar central en el debate nacional y en el escenario electoral, al considerar que las decisiones de hoy definirán el modelo de ciudad de las próximas dos décadas.
Con base en evidencia del Banco Mundial y del Dane, Camacol presentó un diagnóstico territorial que pone el foco en las desigualdades regionales del país.
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“Colombia es un país de realidades profundamente distintas, donde el lugar de nacimiento aún determina demasiado las oportunidades de vida. Esta divergencia regional no es inevitable. Es una convocatoria a la acción”, afirmó el gremio.