SIC inició investigación a Caracol Radio y Canal 1 por presunta integración empresarial no autorizada

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación contra Caracol Radio y Canal 1 por su presunta participación en una operación que habría configurado una integración empresarial sin cumplir con el deber legal de informar previamente a la entidad, lo que constituiría una práctica restrictiva de la competencia.
Según la SIC, a partir de visitas administrativas, requerimientos de información y declaraciones, se identificó que las empresas investigadas habrían celebrado y ejecutado contratos que otorgaron a Caracol Radio influencia directa sobre dos elementos clave de la actividad económica de Canal 1: la programación y la gestión de espacios publicitarios, lo que habría permitido a la emisora adquirir un control efectivo sobre el canal.
