Petro ordenaría “inversiones forzosas” a bancos dentro de la nueva emergencia económica

El gobierno del presidente Gustavo Petro confirmó que, en el contexto de la nueva emergencia económica decretada por la crisis ambiental en Sucre y Córdoba, expedirá decretos de inversiones forzosas al sistema financiero y aplicará un impuesto al patrimonio.
La meta es recaudar $8 billones para atender la situación en esa zona del país.
Según el mandatario, existen varios mecanismos para recoger los recursos que demanda la crisis, y entre ellos las inversiones forzosas a la banca vuelven a ocupar un lugar central en la agenda económica del Ejecutivo.
