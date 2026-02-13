Petro ordenaría “inversiones forzosas” a bancos dentro de la nueva emergencia económica

El gobierno del presidente Gustavo Petro confirmó que, en el contexto de la nueva emergencia económica decretada por la crisis ambiental en Sucre y Córdoba, expedirá decretos de inversiones forzosas al sistema financiero y aplicará un impuesto al patrimonio. La meta es recaudar $8 billones para atender la situación en esa zona del país. Según el mandatario, existen varios mecanismos para recoger los recursos que demanda la crisis, y entre ellos las inversiones forzosas a la banca vuelven a ocupar un lugar central en la agenda económica del Ejecutivo. Lea más: Las 10 empresas más grandes del país pagarían más de la cuarta parte de la emergencia económica

Inversiones forzosas a la banca: qué propone el Gobierno Petro

En un encuentro con su gabinete, el presidente puso sobre la mesa los puntos clave de lo que sería la inclusión de decretos de inversión forzosa al sistema financiero. Petro aseguró que “la banca lo engañó porque se hizo un pacto que era en vez de presentar el proyecto de ley de reforma de inversión forzosa, aumentándola para el mundo urbano y el mundo rural”. Añadió que, según su lectura, “no hay casi ningún crédito asociativo, no se desplazaron hacia la producción, que era la propuesta, siguen sin el crédito de consumo y se llevan la plata fuera del país”.