x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Petro ordenaría “inversiones forzosas” a bancos dentro de la nueva emergencia económica

Gobierno Petro anuncia inversiones forzosas a la banca e impuesto al patrimonio para financiar emergencia económica por crisis ambiental en Sucre y Córdoba.

  • Gustavo Petro, presidente de Colombia; y su ministro de Hacienda, Germán Ávila. FOTO: Presidencia y Colprensa.
    Gustavo Petro, presidente de Colombia; y su ministro de Hacienda, Germán Ávila. FOTO: Presidencia y Colprensa.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 1 hora
bookmark

El gobierno del presidente Gustavo Petro confirmó que, en el contexto de la nueva emergencia económica decretada por la crisis ambiental en Sucre y Córdoba, expedirá decretos de inversiones forzosas al sistema financiero y aplicará un impuesto al patrimonio.

La meta es recaudar $8 billones para atender la situación en esa zona del país.

Según el mandatario, existen varios mecanismos para recoger los recursos que demanda la crisis, y entre ellos las inversiones forzosas a la banca vuelven a ocupar un lugar central en la agenda económica del Ejecutivo.

Lea más: Las 10 empresas más grandes del país pagarían más de la cuarta parte de la emergencia económica

Inversiones forzosas a la banca: qué propone el Gobierno Petro

En un encuentro con su gabinete, el presidente puso sobre la mesa los puntos clave de lo que sería la inclusión de decretos de inversión forzosa al sistema financiero.

Petro aseguró que “la banca lo engañó porque se hizo un pacto que era en vez de presentar el proyecto de ley de reforma de inversión forzosa, aumentándola para el mundo urbano y el mundo rural”.

Añadió que, según su lectura, “no hay casi ningún crédito asociativo, no se desplazaron hacia la producción, que era la propuesta, siguen sin el crédito de consumo y se llevan la plata fuera del país”.

De acuerdo con el jefe de Estado, la figura de las inversiones forzosas, que ya se contempló en el pasado sin avances concretos, regresa a la baraja de opciones luego de que, según dijo, no se cumplieran los acuerdos que llevaron a retirar un proyecto de ley en 2024.

En ese momento, la idea era que estas inversiones forzosas alcanzaran montos cercanos a los $250 billones, aunque en esta ocasión no se detallaron cifras específicas sobre el alcance de la nueva propuesta.

La lógica del Gobierno es que los recursos obligatorios del ahorro público administrado por los bancos se orienten a créditos baratos, con bajo costo financiero, dirigidos a actividades productivas.

Petro explicó en 2024 que la propuesta consistía en “sacar del ahorro público de los bancos un porcentaje para destinarlo a crédito barato con un costo financiero pequeño a algunas actividades de la producción, como se está haciendo desde hace décadas con la agricultura”.

En su momento también se planteó que parte de esos recursos fueran canalizados hacia entidades como Bancóldex, Finagro, Banco Agrario o el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), para ofrecer créditos en sectores como vivienda, agro y turismo, y así impulsar la reactivación económica.

Además: Gobierno Petro alista impuesto al patrimonio para 15.000 empresas en posible nueva emergencia económica

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida