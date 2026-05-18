Cementos Argos planea separar sus operaciones de EE.UU. y Latinoamérica

Cementos Argos avanza en una de las transformaciones más importantes de su historia corporativa. La compañía planea separar sus operaciones de Estados Unidos y Latinoamérica con el objetivo de que cada negocio tenga una estrategia independiente, enfocada en mercados y perfiles de inversionistas distintos.
Tomás Restrepo, vicepresidente Ejecutivo de Cementos Argos, explicó que la intención es crear dos plataformas diferenciadas: una enfocada en el mercado estadounidense de materiales de construcción, particularmente agregados, y otra concentrada en el crecimiento y eficiencia de la operación latinoamericana.
“La lógica de este proceso es poner a ambas plataformas en los mercados donde deben estar y con los inversionistas adecuados”, afirmó el directivo.