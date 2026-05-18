Cementos Argos planea separar sus operaciones de EE.UU. y Latinoamérica

Cementos Argos avanza en una de las transformaciones más importantes de su historia corporativa. La compañía planea separar sus operaciones de Estados Unidos y Latinoamérica con el objetivo de que cada negocio tenga una estrategia independiente, enfocada en mercados y perfiles de inversionistas distintos. Tomás Restrepo, vicepresidente Ejecutivo de Cementos Argos, explicó que la intención es crear dos plataformas diferenciadas: una enfocada en el mercado estadounidense de materiales de construcción, particularmente agregados, y otra concentrada en el crecimiento y eficiencia de la operación latinoamericana. “La lógica de este proceso es poner a ambas plataformas en los mercados donde deben estar y con los inversionistas adecuados”, afirmó el directivo.

Apuesta por agregados

La estrategia de la compañía está centrada en fortalecer el negocio de agregados en Estados Unidos, un segmento que, según Restrepo, tiene una valoración superior frente al cemento tradicional. El ejecutivo explicó que por cada tonelada de cemento se requieren cuatro toneladas adicionales de agregados, materiales utilizados en concreto, asfalto y bases viales. Además, destacó que el mercado estadounidense tiene una industria más consolidada y resiliente frente a los ciclos económicos. “Cuando baja la vivienda, la infraestructura sigue demandando material; y cuando baja la infraestructura, puede activarse otro ciclo de vivienda”, señaló. Aunque el foco estará en agregados, la compañía no descarta integrar otros negocios relacionados con materiales de construcción. Según Restrepo, las adquisiciones futuras podrían incluir operaciones de concreto y asfalto, debido a la integración natural de esos activos alrededor de las minas.

República Dominicana es clave

Uno de los pilares de la nueva estrategia será el proyecto minero y logístico que la compañía desarrolla en República Dominicana para abastecer el mercado estadounidense. Restrepo detalló que la empresa está diseñando una operación con capacidad de hasta 10 millones de toneladas anuales de agregado grueso, ubicada en el sur de República Dominicana, junto al mar y con acceso a aguas profundas. La infraestructura incluirá una banda transportadora conectada a un puerto capaz de cargar barcos de 65.000 toneladas en aproximadamente medio día. La compañía ya realizó dos embarques de prueba y prepara un tercero para junio. Los primeros envíos están dirigidos al Golfo de México y posteriormente al sureste de Estados Unidos. “Estamos probando todo el proceso: extracción, logística, descargue, ventas y certificaciones ante los departamentos de transporte de cada estado”, explicó Restrepo. Para consolidar esa operación, Cementos Argos tiene previsto invertir alrededor de US$500 millones durante los próximos cinco años. La inversión contempla la expansión de la mina en República Dominicana, el desarrollo del puerto y la ampliación de terminales de llegada en Estados Unidos. Actualmente, la compañía ya tiene facilidades portuarias en Tampa, New Orleans y Houston, aunque estima que necesitará presencia en cerca de ocho ciudades para manejar los volúmenes proyectados.

Corre plazo de 24 meses

Aunque la figura jurídica definitiva aún no está definida, Restrepo indicó que la empresa ya avanza en una separación operativa interna. “Internamente ya operamos como si las compañías estuvieran separadas”, dijo. La junta directiva estableció un horizonte de aproximadamente 24 meses para estructurar la estrategia, reorganizar equipos y definir la arquitectura societaria y financiera que soportará ambas plataformas. La meta es que los inversionistas puedan acceder de manera directa al negocio de materiales de construcción en Estados Unidos o a la operación latinoamericana.

US$2.300 millones en caja

Tras las desinversiones realizadas en Estados Unidos, Cementos Argos obtuvo cerca de US$4.100 millones. Actualmente, la empresa mantiene alrededor de US$2.300 millones en caja, recursos administrados mediante gestores profesionales de inversión y que ya han generado cerca de US$126 millones en intereses. La compañía también ha realizado distribuciones a accionistas mediante dividendos y recompras. Frente al panorama económico y político de Colombia, Restrepo afirmó que el sector seguirá dependiendo de la inversión pública y de una eventual recuperación de la vivienda. “El gran cambio tendrá que venir en vivienda”, aseguró. El directivo recordó que Colombia llegó a consumir 14 millones de toneladas de cemento y actualmente está cerca de 12,9 millones, lo que evidencia espacio para crecer incluso frente a otros países de la región.