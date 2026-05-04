Mujeres son más dueñas de negocios que hombres: hay 36.970 más que dueños en Colombia

¿Quiénes están detrás de los negocios en los que compramos a diario? El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló este lunes los resultados de la tercera entrega del Censo Económico Nacional Urbano y despejó la duda.
Esta radiografía, la más completa en tres décadas, pone rostro a los propietarios de las unidades económicas en 1.122 municipios del país.
Los datos, recopilados entre 2024 y 2025, analizan a 1.190.936 propietarios (el 59,4 % del total censado), permitiendo entender variables clave como sexo, edad y nivel educativo de quienes mueven la economía desde los barrios hasta las grandes avenidas.
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