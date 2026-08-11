El 20% de Chocó y el Eje Cafetero siguen con afectaciones de energía eléctrica tras el terremoto

XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista, informó que el restablecimiento del servicio de energía avanza de manera gradual tras el terremoto registrado el 10 de agosto.
Con corte a las 8:00 a. m. del 11 de agosto, la atención de la demanda eléctrica mejoró en las cuatro regiones reportadas por XM, frente a los niveles de afectación registrados inicialmente después del movimiento sísmico.
La recuperación se ha producido gracias al trabajo articulado de los agentes del sector y otros actores que continúan desarrollando labores desde diferentes frentes para restablecer el servicio a las comunidades y la industria.