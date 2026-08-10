Colombia registró el 5 de agosto su mayor pico de generación eléctrica diaria, ¿qué pasó?

El pasado miércoles 5 de agosto quedó marcado en las estadísticas del sistema eléctrico colombiano. Ese día el país generó 264,91 gigavatios hora (GWh), la cifra más alta registrada hasta ahora en una sola jornada, según el reporte diario de XM, el operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Este pico viene acompañado de dos señales que inquietan a quienes vigilan el sistema, por un lado, el consumo de energía sube mes a mes; y por otro lado, los embalses del país, la reserva de agua que respalda la generación hidroeléctrica, cayeron 2% en apenas diez días.
Javier Bustos, analista del observatorio Observadores Col y asesor en temas de energía, explicó que el pico del 5 de agosto se explica, sobre todo, porque las plantas térmicas volvieron a operar a toda capacidad, en particular Tebsa, la mayor generadora térmica del país, después de que terminó el mantenimiento de la planta regasificadora SPEC, en Cartagena, que importa el gas usado para producir electricidad.
Bustos precisó que tanto los picos más bajos como los más altos de generación vienen subiendo de forma sostenida desde hace varios meses. “El miércoles no es un día de mayor consumo. Normalmente son los jueves y los viernes”, advirtió Bustos.
Para el analista, la combinación de ese aumento con el reciente mantenimiento de SPEC disparó el uso de agua en los embalses, que retrocedieron 2% en solo diez días. Por eso, insistió en que “los hogares colombianos deberían optimizar su consumo de energía mientras el sistema atraviesa este momento”.
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