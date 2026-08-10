Colombia registró el 5 de agosto su mayor pico de generación eléctrica diaria, ¿qué pasó?

El pasado miércoles 5 de agosto quedó marcado en las estadísticas del sistema eléctrico colombiano. Ese día el país generó 264,91 gigavatios hora (GWh), la cifra más alta registrada hasta ahora en una sola jornada, según el reporte diario de XM, el operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Este pico viene acompañado de dos señales que inquietan a quienes vigilan el sistema, por un lado, el consumo de energía sube mes a mes; y por otro lado, los embalses del país, la reserva de agua que respalda la generación hidroeléctrica, cayeron 2% en apenas diez días. Javier Bustos, analista del observatorio Observadores Col y asesor en temas de energía, explicó que el pico del 5 de agosto se explica, sobre todo, porque las plantas térmicas volvieron a operar a toda capacidad, en particular Tebsa, la mayor generadora térmica del país, después de que terminó el mantenimiento de la planta regasificadora SPEC, en Cartagena, que importa el gas usado para producir electricidad. Bustos precisó que tanto los picos más bajos como los más altos de generación vienen subiendo de forma sostenida desde hace varios meses. “El miércoles no es un día de mayor consumo. Normalmente son los jueves y los viernes”, advirtió Bustos. Para el analista, la combinación de ese aumento con el reciente mantenimiento de SPEC disparó el uso de agua en los embalses, que retrocedieron 2% en solo diez días. Por eso, insistió en que “los hogares colombianos deberían optimizar su consumo de energía mientras el sistema atraviesa este momento”. Siga leyendo: Las medidas sugeridas con las que el sector público en Colombia podría reducir hasta 20% su consumo de energía

Colombia ya había roto otro récord, en mayo

Cabe recordar que XM ya reportó que mayo de 2026 fue el mes con la mayor demanda histórica de electricidad del país. Ese mes, la demanda llegó a 261,86 GWh por día y la potencia máxima demandada alcanzó los 12.475 megavatios (MW), dos marcas que superaron todo lo registrado antes en el sistema eléctrico colombiano. Así las cosas, el 7 de mayo se marcó el pico histórico de potencia, con 12.475 MW, y el 15 de mayo se registró el mayor consumo diario de la historia, con 261,86 GWh. Según XM, la demanda de mayo de 2026 creció 8,75% frente a mayo de 2025, un salto que el operador atribuyó al aumento de las temperaturas medias y extremas reportadas por el IDEAM.

El informe de agosto confirma que el consumo sigue disparado

Un nuevo reporte de XM, publicado el 6 de agosto, muestra que el sistema colombiano sigue operando en niveles máximos históricos. Según ese documento, la demanda del SIN llegó a 262,67 GWh por día, con una potencia de 12.475 MW, y en agosto el consumo creció 7,43% frente al mismo mes de 2025. El reporte también señala que, durante julio, hubo varios días en los que el consumo real superó incluso los escenarios más altos que había proyectado la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), así como las Obligaciones de Energía Firme vigentes, es decir, la energía que los generadores se comprometieron a tener disponible en todo momento. El aumento de la demanda no se reparte de forma pareja entre las regiones. Chocó lidera con un crecimiento de 37,52%, seguido por la zona que integran Caldas, Quindío, Risaralda y el Valle del Cauca, con 26,75%. Guaviare creció 11,02%, Antioquia 6,51%, la región Caribe 5,71% y el centro del país 3,65%. La diferencia entre regiones muestra que la presión sobre el sistema no golpea igual a todo el territorio. XM advierte que, para el periodo 2026-2027, existe una diferencia negativa de 5.468 GWh al año entre lo que se espera consumir y la Energía Firme disponible (conocida en el sector como Enficc), la que los generadores garantizan que pueden entregar en cualquier momento. Para dimensionar el reto, el operador comparó la situación actual con el fenómeno de El Niño de 2015 y 2016, hoy la demanda es cerca de 60 GWh-día superior a la de ese entonces. De ese crecimiento, solo 20 GWh-día se cubren con energía solar. Los otros 40 GWh-día que faltan deben salir de plantas térmicas e hidráulicas, justo las que más sufren cuando escasea el agua o sube el precio del gas importado. El desgaste de la red de transporte eléctrico y las altas temperaturas ya obligan a XM a dar instrucciones de desconexión de carga, es decir, cortes locales y controlados para aliviar el sistema. Esto es lo que en el sector se conoce como Demanda No Atendida. La región Caribe concentra la mayoría de esos cortes, de las 281 instrucciones impartidas en lo corrido de 2026, 266 se ejecutaron ahí. Puede leer: “Colombia sigue sin avanzar en energía eólica; hay 16 proyectos paralizados”: SER Colombia

El fenómeno de El Niño y los proyectos represados, detrás del alza