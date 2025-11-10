En primer semestre se cerraron 126.582 empresas en el país

Durante el primer semestre de este año, la dinámica empresarial en Colombia reflejó una contracción a nivel nacional, con un saldo de 34.590 empresas y una tasa negativa de crecimiento empresarial del 38%. Así lo detalló el reporte Dinámica financiera - empresarial en Colombia de Informa Colombia, en el que se indicó que mientras en los primeros seis meses de 2025 se crearon 91.992 empresas, se cerraron 126.582, lo que significó una diferencia de 34.590. “Este resultado implica que, por cada 100 empresas creadas, se cerraron aproximadamente 138, un desequilibrio entre la entrada y salida de unidades productivas formales”, se lee en el análisis.

Bogotá, aunque lidera en número absoluto de nuevas empresas (27.964), también concentra la mayor cantidad de cierres (38.119), resultando en un saldo neto negativo de 10.155 empresas (–36%). Departamentos tradicionalmente dinámicos como Antioquia, Valle y Cundinamarca también observaron saldos negativos, con tasas netas de 62%, 10% y 37%, respectivamente, lo que evidenció una desaceleración generalizada incluso en los principales polos económicos del país. Según las cifras, en Antioquia se crearon 9.505 empresas entre enero y junio, pero en esos mismos meses se cerraron 15.438, es decir una diferencia de 5.933 o un decrecimiento de 62%.

Otras dinámicas

Por otro lado, Santander y Quindío se destacaron por sus saldos netos positivos de 4.180 y 554 empresas, y tasas netas de 91% y 98%, respectivamente, demostrando un entorno empresarial más favorable. Bolívar y San Andrés también tuvieron un comportamiento positivo, aunque con saldos menores.

Los casos extremos de Tolima, Huila y Cauca, así como territorios de baja densidad empresarial como Arauca, Caquetá y Putumayo, pueden explicarse por la alta informalidad, la limitada infraestructura, así como por su dependencia de sectores primarios y condiciones sociales complejas (conflicto, migración, falta de inversión), factores que amplifican la fragilidad del tejido empresarial y elevan los cierres frente a la creación de nuevas unidades.

Desempeño sectorial

El documento de 51 páginas sostiene que, durante el primer semestre de 2025, la dinámica empresarial mostró una contracción sectorial generalizada, con una pérdida significativa de tejido empresarial formal, especialmente en sectores dominados por micro y pequeñas empresas.