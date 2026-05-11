Exportaciones de oro colombiano se disparan 135% en primer trimestre de 2026

El oro se convirtió en el gran motor de las exportaciones colombianas durante el primer trimestre de 2026. Las ventas externas de este mineral alcanzaron US$2.311 millones, lo que representó un crecimiento de 135,5% frente al mismo periodo de 2025, cuando sumaron US$981,4 millones.
El fuerte incremento del metal precioso terminó impulsando nuevamente a los sectores minero energéticos, que retomaron el liderazgo dentro de la canasta exportadora del país.
Según cifras de la Dian analizadas por Analdex, las exportaciones minero energéticas representaron 53,1% de las ventas externas totales entre enero y marzo de 2026, superando a las no mineras, que participaron con 46,9%.
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El comportamiento marca un cambio frente al cierre de 2025, cuando las exportaciones no minero energéticas tenían mayor peso, con 52,5% de participación, mientras las mineras y de hidrocarburos representaban 47,5%.