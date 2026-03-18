Colanta creció 13,2% en 2025 y consolidó su liderazgo en el sector lácteo colombiano

En medio de un entorno marcado por retos climáticos, cambios económicos y alta demanda de alimentos, Colanta logró cerrar 2025 con resultados positivos tanto en lo financiero como en su impacto social. La cooperativa reportó ingresos por $4,68 billones, lo que representa un crecimiento del 13,2%, muy por encima del 4,3% registrado por el sector de alimentos y bebidas. Este desempeño le permitió mantener su papel como motor del desarrollo rural, al transformar y comercializar la totalidad de la leche producida por sus asociados, garantizando estabilidad a miles de familias campesinas.

Colanta reafirmó su liderazgo como el principal actor del sector lácteo en el país. Durante 2025, la cooperativa recolectó 866,8 millones de litros de leche, un incremento del 4,2% frente al año anterior, lo que equivale al 25% de la producción formal nacional. En total, el acopio formal en Colombia alcanzó los 9,45 millones de litros diarios, con un crecimiento de 3%. En este contexto, la organización mantuvo una participación dominante en el mercado.

Expansión regional y fortalecimiento comercial

El crecimiento de Colanta se reflejó en todas las regiones donde opera, con resultados destacados en: Santander: 46,47% Centro: 15,33% Costa Atlántica: 15,28% Antioquia: 14,29% Pacífico: 12,45% Eje Cafetero: 10,35% Este desempeño fue impulsado por una estrategia de diversificación de canales, fortalecimiento logístico y mayor penetración de su portafolio, adaptándose a las dinámicas de cada mercado.

Además, el modelo cooperativo continuó ganando terreno. En 2025, ingresaron 104 nuevos productores, alcanzando un total de 4.127 asociados y 2.523 no asociados, lo que representa 6.650 familias vinculadas. La cooperativa mantuvo su política de recibir el 100% de la leche de sus asociados, incluso en condiciones adversas de mercado, lo que ha sido clave para la sostenibilidad del campo y la permanencia de los productores. Uno de los aspectos más relevantes del año fue la remuneración a los productores. Colanta pagó $100 más por litro frente al promedio del mercado, equivalente a cerca del 5% adicional. Esto se tradujo en una rentabilidad promedio del 18,4% para los productores, permitiendo reinversiones en infraestructura, tecnificación y mejoras productivas en las fincas.

Mayor consumo de lácteos y crecimiento del negocio cárnico

El consumo de lácteos en Colombia creció 3,5% en 2025, alcanzando 155 litros per cápita, el mejor resultado en cuatro años. Este comportamiento estuvo impulsado por la estabilidad de precios y la diversificación de la oferta.

En paralelo, el negocio cárnico también mostró dinamismo. El consumo per cápita de carnes aumentó 2,2%, con un crecimiento destacado en: Carne de cerdo: 7,5% Carne de res: 5,7% Pollo: 2,7% Colanta fortaleció su operación en este segmento, incrementando el beneficio de cerdos y consolidando su portafolio de productos como jamón, chorizo, salchichas y salchichón. Durante 2025, la cooperativa apostó por estrategias innovadoras de comunicación. La alianza con Universal Studios, en el marco del lanzamiento de “Jurassic World Renace”, se convirtió en una de las campañas más disruptivas del sector. Esta iniciativa logró aumentar hasta en 11% la relevancia de la marca en las referencias participantes, destacándose por integrar entretenimiento global con productos de consumo masivo. A lo anterior, se suma que la empresa se consolidó como el mayor exportador de lácteos de Colombia, con 7.675 toneladas, equivalentes al 49,7% del total nacional exportado (15.784 toneladas).

Los principales productos exportados fueron leche y suero en polvo (94,7%), con Venezuela como principal destino. También se destacó el crecimiento del mercado de Estados Unidos para productos como quesos frescos, yogur y arequipe. No obstante, factores como la revaluación del peso y nuevos aranceles en EE. UU. representaron desafíos para la competitividad.

Aumento de importaciones y presión en el mercado

El país importó 77.601 toneladas de productos lácteos en 2025, un aumento del 22,6%. La leche en polvo lideró las compras externas, principalmente desde Estados Unidos, la Unión Europea y Chile. A pesar de esto, los inventarios nacionales de leche en polvo cayeron 48,1%, mientras que Colanta logró reducirlos en 80,3%, gracias al mayor consumo y al impulso de las exportaciones.

El comportamiento de los insumos agropecuarios fue mixto. Mientras el precio del maíz y la soya disminuyó, favoreciendo la compra de estos productos (26,5% y 27,3% más, respectivamente), los fertilizantes registraron alzas de hasta 25%. A esto se sumaron condiciones climáticas variables, con episodios de La Niña, lluvias intensas y sequías, que afectaron la producción en regiones como la Costa Caribe. La falta de mano de obra calificada en el campo sigue siendo uno de los principales retos del sector. Factores como la migración a las ciudades, las largas jornadas y la falta de relevo generacional dificultan la continuidad del negocio. Ante esto, Colanta ha promovido la tecnificación de las fincas como alternativa para mejorar la eficiencia productiva.