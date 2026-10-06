Los 160 productos con los que Colombia podría quitarle mercado a China en Estados Unidos

Colombia tiene identificados al menos 160 productos con los que podría disputarles negocios a los proveedores chinos en el mercado de Estados Unidos, en una oportunidad que abarca desde plaguicidas, cosméticos y detergentes hasta textiles, alimentos preparados y frutas procesadas. El hallazgo está en el informe “Reordenando el tablero: oportunidades para Colombia en el nuevo orden global”, elaborado por el área de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, que analizó las ventajas comparativas reveladas —RCA, por sus siglas en inglés— de ambos países. El ejercicio encontró “potencial en al menos 160 productos donde Colombia cuenta con una RCA superior a la de China”. Pero hay una particularidad que convierte el dato en una oportunidad exportadora: en esos mismos productos, las exportaciones chinas todavía tienen una participación mayor que las colombianas en el mercado estadounidense. En otras palabras, Colombia tiene una ventaja comparativa frente a China en esos bienes, pero todavía no consigue traducirla en una participación equivalente en Estados Unidos. Ese es precisamente el espacio que el nuevo orden del comercio mundial podría abrir para los exportadores colombianos. El informe señala que “la reconfiguración de las cadenas de suministro abre una ventana para que Colombia gane participación en el mercado estadounidense”, en medio de un escenario en el que las empresas están buscando diversificar proveedores y reducir la dependencia de cadenas de suministro demasiado concentradas. Le puede interesar: Exportaciones de Colombia crecieron 15% en agosto con fuerte impulso del oro y petróleo

Del plaguicida a la fruta procesada

Los 160 productos no corresponden a un solo sector. El mapa elaborado por Corficolombiana muestra oportunidades tanto en manufacturas como en agroindustria y reúne productos con diferentes niveles de complejidad. Entre los principales aparecen plaguicidas, confitería sin cacao, jabón, ropa interior femenina, preparaciones capilares, frutas preparadas o conservadas, artículos higiénicos, papel higiénico, cosméticos, detergentes, láminas plásticas, tubería plástica, pescado fresco o congelado, productos de panadería, alimentos preparados y alimento para animales. El informe divide de esta manera el potencial entre bienes manufactureros y agroindustriales. En manufacturas sobresalen productos químicos, artículos de aseo, cosméticos, textiles y plásticos, mientras que en agroindustria aparecen alimentos procesados, frutas y productos pesqueros. Corficolombiana destaca particularmente que los productos identificados “combinan una elevada ventaja comparativa de Colombia con un mercado potencial significativo en EE. UU.”. Y ahí aparece una de las claves del análisis: no se trata solamente de buscar nuevos productos para exportar, sino de aprovechar capacidades productivas que Colombia ya tiene para entrar en mercados que actualmente atienden proveedores chinos. El gráfico elaborado por la firma muestra, por ejemplo, que productos como plaguicidas, confitería, cosméticos, detergentes, preparaciones capilares, frutas preparadas y conservadas, productos de panadería y alimentos preparados aparecen entre los bienes donde se concentra esa oportunidad. Lea más: El comercio mundial sufre las “mayores perturbaciones” de su historia, advierte la OMC

¿Qué significa tener una ventaja comparativa?

La ventaja comparativa revelada no significa que Colombia sea actualmente el principal proveedor de esos productos en Estados Unidos. Lo que muestra es que, según el patrón de exportaciones de cada país, Colombia presenta una especialización relativa mayor que China en determinados bienes. La paradoja es que China sigue vendiendo mucho más de esos productos en el mercado estadounidense. Por eso el estudio no habla de una sustitución automática. El potencial de cada producto se construye comparando, por un lado, lo que Colombia ya exporta al mundo y, por otro, lo que Estados Unidos importa desde China. De hecho, Corficolombiana explica que en su Gráfico 8, “Productos colombianos con potencial para sustituir importaciones estadounidenses desde China”, el tamaño de cada burbuja representa el mercado potencial. Para calcularlo, tomó “el mínimo entre el total de las exportaciones de Colombia al mundo y el total de las importaciones estadounidenses desde China”.

Esto permite aterrizar el concepto: si Colombia ya tiene capacidad para exportar determinado producto al mundo y Estados Unidos importa ese mismo bien desde China, existe un espacio potencial para que empresas colombianas aumenten su participación. Pero no significa que todo ese comercio pueda ser reemplazado por Colombia.

La oportunidad no es solo vender más

El informe plantea que el beneficio para Colombia podría ser mayor que simplemente aumentar el valor de sus exportaciones. El objetivo sería utilizar esa ventana para atraer inversión, ampliar fábricas, desarrollar proveedores nacionales y aumentar el grado de transformación de los productos colombianos. Por eso, después de identificar los 160 productos, el documento hace una advertencia que resulta central para entender la oportunidad: “Más allá del aumento de las exportaciones, el principal desafío será convertir esta oportunidad en mayores encadenamientos productivos, inversión y sofisticación de la canasta exportadora”. La discusión, entonces, no es solamente cuánto podría vender Colombia a Estados Unidos, sino qué tendría que hacer para producir más y mejor. Por ejemplo, vender una fruta fresca tiene un impacto diferente al de exportarla procesada, empacada y lista para el consumidor. Lo mismo ocurre con los productos químicos, cosméticos, plásticos o alimentos preparados: una mayor participación en estas cadenas puede generar más valor agregado que la exportación de bienes básicos. En ese sentido, los 160 productos funcionan como un mapa de sectores en los que Colombia podría profundizar su capacidad industrial y agroindustrial. Conozca también: Antioquia concentra el 82,9% de las empresas que exportan hortensias en Colombia; US$69 millones en seis meses

¿Por qué aparece ahora esta oportunidad?

El hallazgo ocurre en medio de un cambio en la manera en que funciona el comercio mundial. Durante décadas, las empresas priorizaron principalmente costos y eficiencia. Sin embargo, la pandemia, las guerras comerciales y las tensiones geopolíticas mostraron los riesgos de depender demasiado de un solo proveedor o de cadenas demasiado concentradas. El informe explica que “la búsqueda del proveedor más barato está siendo complementada por la diversificación de proveedores, el nearshoring y el friendshoring”. En ese nuevo escenario, agrega, “la cercanía geográfica, la confiabilidad y la resiliencia adquieren valor económico”. Colombia tiene varias de esas características. El país está cerca de Estados Unidos, tiene acceso preferencial mediante el TLC, cuenta con costas sobre dos océanos y ya posee una base productiva exportadora en manufacturas y agroindustria. Por eso, el informe considera que la reconfiguración de las cadenas de suministro puede convertirse en una oportunidad para que empresas colombianas ocupen espacios que hoy tienen proveedores asiáticos.

El problema es que Colombia también tiene obstáculos

La identificación de los 160 productos no significa que el país esté preparado automáticamente para competir por esos mercados. Corficolombiana advierte que la principal restricción está dentro de Colombia. Las brechas de infraestructura logística, la inestabilidad regulatoria y las restricciones fiscales reducen la capacidad del país para competir por nuevos proyectos de inversión frente a otras economías de la región. Ese punto es fundamental porque para reemplazar siquiera una parte de las importaciones estadounidenses provenientes de China no basta con tener una empresa que fabrique el producto. Se necesita capacidad de producción, financiación, logística, certificaciones, estabilidad en los contratos, precios competitivos y una oferta suficientemente grande para responder a compradores estadounidenses. Por eso el informe plantea que el mayor acceso al mercado estadounidense y la cercanía política solo se convertirán en una ventaja económica “si están acompañados de mejores condiciones para invertir, producir y exportar”. Puede leer: ¿Qué gana Colombia si reactiva el TLC con Japón tras 15 años paralizado?

La oportunidad también pasa por Antioquia

El listado abre además una pregunta especialmente relevante para Antioquia: ¿cuántas empresas del departamento ya producen esos 160 bienes y podrían aumentar sus ventas en Estados Unidos? La respuesta podría encontrarse en sectores donde Antioquia ya tiene capacidades industriales y agroindustriales, particularmente alimentos procesados, químicos, cosméticos, plásticos, textiles y confecciones. Eso permitiría pasar de la fotografía nacional a una pregunta empresarial mucho más concreta: qué compañías colombianas ya están preparadas para competirle a China y cuáles necesitarían inversión para hacerlo. El propio informe insiste en que el reto es convertir la oportunidad comercial en capacidad productiva. Es decir, que la eventual sustitución de proveedores chinos no se quede en una posibilidad estadística, sino que se traduzca en nuevas plantas, ampliaciones de producción, empleo y contratos de exportación.

Colombia no debería dejar de lado a China

La oportunidad frente a Estados Unidos tampoco significa que Colombia tenga que romper o reducir su relación comercial con China. El informe advierte que China seguirá siendo una fuente relevante de bienes de capital, manufacturas, equipos e insumos, mientras que Japón puede ampliar las opciones colombianas en tecnología, infraestructura, energía y manufactura avanzada. Por eso, la apuesta que plantea Corficolombiana es aprovechar el acercamiento con Estados Unidos sin caer nuevamente en una dependencia excesiva de un solo socio. En el caso de los 160 productos, la oportunidad consiste en utilizar la actual reorganización del comercio mundial para diversificar mercados, aumentar la producción colombiana y ganar participación en Estados Unidos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: