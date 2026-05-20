Deudas por $3,9 billones de Air-e reviven el fantasma del apagón ante inminente fenómeno de El Niño “fuerte”

Hace 20 meses el Gobierno de Gustavo Petro intervino Air-e, la compañía que distribuye energía eléctrica a cerca de 1,3 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira. La medida se justificó por incapacidad financiera y operativa. Dos años después, la deuda no bajó, sino que creció.
Cuando la Superintendencia de Servicios Públicos tomó el control, el pasivo ascendía a unos $700.000 millones. Hoy distintos gremios del hablan de deudas que van desde $2,1 billones a $3,9 billones, dependiendo del rubro que se contabilice.
En cualquier escenario, la deuda se duplicó bajo la administración estatal a cargo del Gobierno Petro.
El 15 de mayo pasado, la Superintendencia designó al abogado Jaime Humberto Mesa Buitrago como nuevo agente interventor. Es el sexto en ocupar el cargo.
Antes pasaron Carlos Arturo Diago, Edwin Palma Egea (actual ministro de Minas y Energía), Diana Bustamante Rueda, Nelson Javier Vásquez Torres y Tania Peñaranda en encargo. El promedio es un interventor cada tres meses y medio.
Mesa Buitrago tiene a su favor que no llega de afuera, ya que durante el 2025 se desempeñó como secretario general de Air-e intervenida, por lo que conoce el proceso desde adentro, pero la pregunta que se hace Liga de Usuarios es si eso será suficiente.