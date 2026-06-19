Colombia descendió 5 puestos en ranking de transición energética en el último año

Colombia tiene un problema de ritmo en su transición energética, porque, mientras el mundo invierte cifras récord en dicha transición, con $3,3 billones de dólares, según el último reporte global del Foro Económico Mundial; el país retrocedió ocho posiciones en cuatro años dentro del ranking que mide qué tan preparadas están las naciones para dejar atrás los combustibles fósiles.
El dato lo confirma el Índice de Transición Energética 2026 (ETI), elaborado por el Foro Económico Mundial junto con Accenture.
El estudio analiza a 120 países y Colombia aparece en el puesto 43, con una calificación de 60,2 puntos. La cifra supera el promedio mundial, que se ubica en 57,3 puntos. Pero en 2022 el país estaba en el puesto 35.
Frente al 2025, Colombia descendió cinco posiciones, cuando ocupó la casilla 38 del raking, con 61,3 puntos.
Asimismo, el índice divide el desempeño de cada nación en dos grandes bloques. El primero mide qué tan seguro, equitativo y sostenible es el sistema energético hoy. Ahí Colombia saca un 66,6, una nota alta.
El segundo bloque mide la preparación para sostener ese progreso en el futuro, a través de política pública, capital e innovación. Ahí la nota cae a 50,6.
La brecha entre ambos números explica el retroceso de Colombia, que tiene un sistema eléctrico limpio, pero las condiciones para mantenerlo y expandirlo se están debilitando.