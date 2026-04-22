Gobierno lanza nueva subasta para proyectos de energía limpia con contratos a 15 años

El Ministerio de Minas y Energía expidió la resolución que convoca una nueva subasta de contratación de energía eléctrica a largo plazo, con el objetivo de garantizar la confiabilidad del sistema y avanzar en la transición energética.
El mecanismo permitirá adjudicar contratos de suministro a 15 años, con inicio de obligaciones desde 2030, consolidándose como una de las principales apuestas del Gobierno para fortalecer la seguridad energética del país.
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