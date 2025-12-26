Colombia tiene la tercera tasa de interés más alta del mundo por su deuda pública en 2025

Colombia terminó 2025 financiándose a una de las tasas más altas del mundo. Los bonos del Gobierno a 10 años superan el 13%, un nivel que no solo la ubica por encima de todos los países de la OCDE, sino también entre las economías con mayor costo de endeudamiento global. El dato no es menor. En el ranking internacional de rendimientos de deuda soberana a diciembre de 2025, Colombia aparece con una tasa del 13,1%, solo por debajo de países como Nigeria (16,8%) y Brasil (13,9%). Y muy por encima de economías desarrolladas como Estados Unidos (4,2%), Alemania (2,7%) o Japón (2,0%). Incluso frente a pares regionales, Colombia destaca por lo caro de su financiamiento, Perú y Chile rondan el 5,4%, mientras México se ubica cerca del 9%. Puede leer: Caja del Gobierno Petro en rojo: la Nación se queda sin plata al cierre del año, pero hay $25 billones sin ejecutar

Déficit fiscal, riesgo y tasas, una cadena que se encarece

Para Diego Montañez-Herrera, magíster en Economía de la universidad Eafit e investigador económico, la explicación es directa y contundente: “Más déficit fiscal es más deuda, más riesgo y tasas más altas. Se sigue encareciendo la deuda pública en Colombia”. Los números del Banco de la República, con corte al 19 de diciembre de 2025, confirman la presión. TES a 10 años por 13,10% y TES a 5 años por 12,83%. Los TES a 10 años acumulan un aumento de 51,8% frente a enero de 2022. Ese mayor riesgo fiscal se traduce en una prima de riesgo más alta y, en la práctica, en crédito más caro no solo para el Estado, sino también para hogares y empresas.

Deuda del Gobierno vuelve a niveles de pandemia