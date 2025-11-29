Arranca la entrega de un nuevo ciclo del subsidio de Colombia Mayor; así lo puede reclamar

El programa Colombia Mayor arranca diciembre con un giro decisivo para miles de hogares. El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció que desde este lunes 1 de diciembre comenzará la entrega del ciclo 11.
Este incorpora un incremento para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65, quienes pasarán de recibir 80.000 a 230.000 pesos mensuales, tal como lo había prometido el presidente Petro en su campaña por la reforma pensional.
Este aumento permitirá que cada persona beneficiada supere la línea de pobreza extrema, según la estrategia Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario.
