Delta planea volver a Medellín tras 25 años de operación en Colombia, ¿cuál es la estrategia?

La aerolínea Delta Air Lines llega a su centenario en 2025 como la primera aerolínea norteamericana en cumplir 100 años. En paralelo, conmemora sus 25 años de operación en Colombia, un mercado que ha sido clave en su expansión en América Latina.
En el marco de esta celebración, Ricardo Garnica, country manager de Delta en Colombia, destacó que el país ha sido “parte fundamental de la evolución de Delta en la región”, gracias a su posición estratégica y al dinamismo de su mercado aéreo.
La operación en Colombia inició con la ruta Bogotá–Atlanta y hoy cuenta con dos vuelos diarios en Boeing 757.
En Cartagena, opera la ruta Cartagena–Atlanta, que cumple 10 años en 2025, con tres frecuencias semanales en Boeing 737-800. Ambas rutas ofrecen cabinas Delta Premium Select, Comfort+ y Main Cabin.