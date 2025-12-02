Colombia entra al top 10 mundial de países que más venden motos en el 2025; así se mueve el mercado que no frena

Colombia ya juega en las grandes ligas del mercado global de motocicletas. Con 988.033 unidades vendidas en lo corrido del año, el país se ubicó en el top 10 mundial, un hito que confirma la fuerza de un sector que crece sin pausa y que hoy es clave para la movilidad y el trabajo diario.
Las cifras más recientes de la Andi y Fenalco, cruzadas con los datos consolidados de MotorCycles Data, muestran que Colombia ocupa la décima posición global en ventas.
Un salto notable si se tiene en cuenta la competencia con gigantes asiáticos.
India mantiene el liderazgo absoluto con 17,5 millones de motos vendidas a corte de octubre. Detrás aparecen China, con 9 millones de unidades hasta agosto, e Indonesia, con 4,9 millones a septiembre.
Colombia, aun lejos de esas cifras, puede decir que supera en volumen a mercados tan tradicionales como Taiwán (705.703), Argentina (515.080), Italia (313.135) e incluso Estados Unidos (401.035).
