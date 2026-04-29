Gobierno celebra que canceló deuda con el Fondo Monetario, pero paga tasas de 14% por TES

El Gobierno Nacional desplegó una narrativa de victoria financiera tras confirmar que Colombia saldó la totalidad de su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El presidente Gustavo Petro y su ministro de Hacienda, Germán Ávila, señalaron que este pago de US$5.400 millones cierra un capítulo oneroso de la pandemia y libera al país de las condiciones impuestas por organismos externos.
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Sin embargo, mientras el Ejecutivo saca pecho por liquidar un compromiso que se pagaba a tasas más favorables, la realidad de la deuda interna cuenta una historia radicalmente distinta y preocupante para el bolsillo de los colombianos.
La euforia por el pago al FMI ignora una cifra técnica fundamental: ese crédito de emergencia, solicitado en 2020, se canceló a una tasa del 3,09%. En contraste, para financiar su funcionamiento diario, el Gobierno se está endeudando hoy en el mercado interno a niveles que no se veían en 17 años.