Colombia no tendría suficiente energía para atender “momentos críticos” como El Niño: Acolgen

Los efectos del fenómeno de El Niño, previsto para la segunda mitad de 2026, podrían tener un impacto significativo en el sistema energético colombiano. Así lo advirtió la presidenta del Consejo Gremial Nacional y de Acolgen, Natalia Gutiérrez, quien señaló que el país enfrenta un déficit de energía firme que podría impedir atender la demanda en “momentos críticos”, como durante una sequía prolongada. Puede leer: Por billonario gasto global en IA habrá escasez de equipos para el sector eléctrico en Colombia La dirigente gremial aseguró que, con base en datos del operador del sistema eléctrico nacional XM, se evidencia un deterioro progresivo en la relación entre la energía firme y la demanda, lo que implica que Colombia podría no contar con suficiente energía para abastecer a los usuarios en escenarios de alta exigencia.

Déficit crecería hasta 2030 y amenaza la confiabilidad

Las proyecciones de XM muestran un déficit de -2,3% en 2026, que se ampliaría a -4,4% en 2027, -3,2% en 2028, -5,2% en 2029 y hasta -6,8% en 2030. Este comportamiento, según Gutiérrez, pone en alto riesgo la confiabilidad del sistema, entendida como la capacidad de garantizar suministro continuo de energía a hogares, comercios, industrias, colegios y hospitales durante eventos climáticos extremos.

Retrasos en proyectos frenan la entrada de nueva energía

Uno de los principales factores detrás de este escenario es el atraso en la entrada de nuevos proyectos de generación. Entérese: Embalses deberán subir a 80% para evitar estragos por “Súper El Niño” Según XM, del total de energía esperada solo se incorporó el 28% en 2022, el 17% en 2023, el 25% en 2024 y el 10,8% en 2025. La situación se ha agravado en 2026, ya que en lo corrido del año apenas ha ingresado el 0,6% de la capacidad proyectada. Esto significa, según la dirigente gremial, que “el sistema no está incorporando la nueva energía necesaria para cubrir el consumo de los colombianos”.

Energía solar enfrenta fallas y retrasos en nuevos proyectos

El panorama se complica con los problemas en cuanto a la energía solar. En 2025, anotó Gutiérrez, el 16% de las plantas solares tuvieron que ser retiradas del mercado al no superar las pruebas técnicas exigidas, lo que redujo la capacidad disponible. Vea aquí: Fracking y ante crisis energética dividen a candidatos presidenciales: entre urgencia y control ambiental Además, agregó, las nuevas plantas adjudicadas en la última subasta de energía no entrarán en operación sino hasta 2028, lo que significa que no estarán disponibles para enfrentar una eventual sequía antes de ese año.

Recomendaciones para enfrentar una posible crisis energética

Ante este escenario, XM planteó una serie de recomendaciones al Gobierno Nacional para mitigar los riesgos en el corto plazo. Entre las principales medidas están cuidar los niveles de los embalses, operar de forma prolongada las plantas térmicas, incentivar el ahorro de energía mediante la reducción del consumo, garantizar el suministro de combustibles como gas, carbón y líquidos, y acelerar la entrada de nuevos proyectos de generación.

Llamado urgente a actuar frente al riesgo energético