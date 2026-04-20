Por billonario gasto global en IA habrá escasez de equipos para el sector eléctrico en Colombia

La carrera por dominar la inteligencia artificial (IA) a nivel mundial está desatando un frenesí de inversiones nunca antes visto.
Sin embargo, mientras las grandes potencias tecnológicas inyectan capitales astronómicos para construir enormes centros de datos, los efectos colaterales ya empiezan a golpear a países como Colombia, afectando directamente los tiempos de espera y los costos de infraestructura clave para el sector eléctrico nacional.
Un reciente reporte de la firma Milk Road reveló que los cuatro grandes “hyperscalers” (Amazon, Google, Meta y Microsoft) están en camino de gastar entre US$635.000 y US$665.000 millones en infraestructura de IA tan solo en el año 2026.
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Para entender la magnitud, vale repasar los números. El Proyecto Manhattan, que produjo la primera bomba atómica entre 1940 y 1945, costó 36.000 millones de dólares ajustados por inflación. El Plan Marshall, que reconstruyó Europa tras la Segunda Guerra Mundial en cuatro años, llegó a 170.000 millones.
El Programa Apolo, que llevó al hombre a la luna en 14 años de esfuerzo nacional, alcanzó 257.000 millones. La Estación Espacial Internacional, construida en 27 años por múltiples naciones, sumó 150.000 millones. El programa de caza F-35, uno de los proyectos de defensa más costosos de la historia, lleva 25 años y 400.000 millones acumulados.
La red interestatal de carreteras de Estados Unidos, la obra de infraestructura física más grande del país, construida durante 37 años, costó 620.000 millones de dólares. Así las cosas, los cuatro hiperescaladores podrían superar esa cifra en un solo año calendario en 2026.