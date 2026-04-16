Frontera Energy y Ecopetrol impulsan regasificadora en Puerto Bahía para asegurar el gas en Colombia

En medio de las crecientes alertas sobre el abastecimiento energético en Colombia, Frontera Energy y Ecopetrol avanzan en un nuevo frente para garantizar el suministro de gas: la puesta en marcha de una terminal de regasificación en Puerto Bahía.
El proyecto aprovechará la infraestructura ya existente de Frontera en esta terminal, clave para la importación de GLP, crudo, vehículos y carga general, y permitirá regasificar inicialmente 126 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd). A partir del tercer año, la capacidad podría ampliarse hasta 370 Mpcd.
“El volumen de regasificación inicial será de 126 millones de pies cúbicos diarios en los dos primeros años y, desde el año tres, podría ampliarse hasta 370 Mpcd”, explicó Orlando Cabrales, presidente de Frontera Energy.
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