Frontera Energy y Ecopetrol impulsan regasificadora en Puerto Bahía para asegurar el gas en Colombia

En medio de las crecientes alertas sobre el abastecimiento energético en Colombia, Frontera Energy y Ecopetrol avanzan en un nuevo frente para garantizar el suministro de gas: la puesta en marcha de una terminal de regasificación en Puerto Bahía. El proyecto aprovechará la infraestructura ya existente de Frontera en esta terminal, clave para la importación de GLP, crudo, vehículos y carga general, y permitirá regasificar inicialmente 126 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd). A partir del tercer año, la capacidad podría ampliarse hasta 370 Mpcd. “El volumen de regasificación inicial será de 126 millones de pies cúbicos diarios en los dos primeros años y, desde el año tres, podría ampliarse hasta 370 Mpcd”, explicó Orlando Cabrales, presidente de Frontera Energy. Le puede interesar: Precios del petróleo y gas se desplomaron tras acuerdo de alto el fuego en Medio Oriente

Una apuesta para cubrir la demanda de gas en el país

La importancia del proyecto radica en su impacto potencial sobre el abastecimiento energético. Según las compañías, en su fase inicial la terminal podría cubrir cerca del 60% de la demanda de gas del interior del país. En su máxima capacidad, alcanzaría hasta el 40% de la demanda nacional, estimada en cerca de 1.000 millones de pies cúbicos diarios. Desde Ecopetrol, su presidente encargado, Juan Carlos Hurtado, confirmó que la entrada en operación está prevista para finales de 2026 y destacó que el proyecto ya cuenta con una base comercial sólida. “Tenemos asegurados cerca de 120 millones de pies cúbicos diarios, lo que permite garantizar la viabilidad financiera en esta primera fase”, señaló.

El interés del mercado también ha sido clave: durante el proceso participaron 44 empresas, de las cuales se asignaron volúmenes a 13, consolidando así la demanda inicial del proyecto. Además, la iniciativa se mantendrá abierta a traders internacionales que puedan importar gas hacia el país. Lea más: El ocaso de los campos de gas en Colombia: envejecimiento de Cusiana, Clarinete y Cupiagua golpea la oferta local

Inversión, permisos y retos regulatorios

Aunque el desarrollo aprovechará infraestructura existente, contempla una inversión cercana a US$80 millones, asumida por Frontera Energy. No obstante, uno de los principales cuellos de botella sigue siendo regulatorio. Tanto Frontera como Ecopetrol insistieron en la necesidad de acelerar permisos clave, especialmente ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y procesos de licenciamiento adicional con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). “La idea es que la ANI concrete el giro menor que necesitamos a finales de este mes”, indicó Hurtado, en referencia a uno de los trámites necesarios para avanzar en la ejecución. Conozca también: Petro salió a defender a Roa por cuestionamientos a Ecopetrol, pero elude sus resultados y líos jurídicos

Una infraestructura clave en un contexto global incierto