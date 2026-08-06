Colombia sigue como el segundo país de la Ocde donde más aumenta el costo de vida

Tras volver a superar la barrera inflacionaria del 6% en junio, el país continúa siendo el segundo miembro de la Ocde con la inflación más alta, solo por detrás de Turquía.
De hecho, el próximo lunes el Dane revelará el dato de inflación correspondiente a julio, una cifra que será determinante para establecer si el costo de vida comienza a moderarse o si, por el contrario, se consolida la tendencia alcista observada en los últimos meses.
La expectativa alrededor del dato es alta porque en junio el IPC anual alcanzó 6,14%, el nivel más alto en dos años y el primero por encima de 6% desde agosto de 2024.
Además, el indicador rompió una racha de 22 meses en la que, aunque con algunos repuntes, la inflación se había mantenido por debajo de ese umbral. Frente a junio de 2025, cuando el costo de vida era de 4,82%, el incremento fue de 1,32 puntos porcentuales, mientras que la variación mensual se ubicó en 0,39%.
El resultado también reforzó las proyecciones del Banco de la República, que espera que la inflación cierre 2026 alrededor de 6,5%, una cifra que continúa muy distante de la meta de largo plazo de 3%.
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