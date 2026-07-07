Colombia es el país donde más horas se necesitan para ganar US$1.000, según ranking internacional

Los trabajadores colombianos son los que más tiempo deben laborar para obtener un ingreso equivalente a US$1.000 entre 38 economías analizadas por Visual Capitalist. El país encabeza un listado que refleja las diferencias en salarios y productividad entre las principales economías del mundo y deja en evidencia la brecha que aún enfrenta América Latina frente a los países con mayores ingresos.
La clasificación, elaborada con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de Our World in Data, calcula cuántas horas de trabajo promedio necesita una persona para alcanzar US$1.000.
Para hacer la comparación entre países, los ingresos fueron ajustados por paridad de poder adquisitivo (PPA), un método que corrige las diferencias en el costo de vida. Además, las cifras no incluyen impuestos.
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