Colombia le cortará la energía eléctrica a Ecuador a las 6 de la tarde de este jueves

El gobierno de Gustavo Petro anunció la suspensión inmediata del suministro de energía eléctrica desde Colombia hacia Ecuador. La medida empezará a regir a las 6:00de la tarde de este jueves 22 de enero.

El Ministerio de Minas y Energía argumentó que es una decisión de reciprocidad frente a lo que calificó como actuaciones unilaterales del Gobierno ecuatoriano.

Según el Ejecutivo colombiano, estas decisiones constituyen una “agresión económica” que desconoce acuerdos vigentes entre ambos países y afecta de manera directa los intereses nacionales, lo que obligó al Estado a actuar en defensa de su soberanía energética.

Ecuador consume aproximadamente 95 gigavatios hora, lo que equivale a cerca del 40% del consumo total de Colombia. De ese total, Colombia suministra actualmente alrededor de 8 gigavatios, es decir, cerca del 8 % de la demanda ecuatoriana, según cuentas de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen).

Ecuador ha sufrido apagones en varias ocasiones. Los más graves ocurrieron en 1992, 1993, 2009 y más recientemente en 2024, debido a sequías y crisis energéticas que afectaron sus hidroeléctricas.

Esto se debe a que su matriz energética depende de la generación hidroeléctrica, que funciona con la fuerza del agua, para producir alrededor del 70% de su electricidad, pero la falta de lluvias provocó que las plantas no pudieran producir suficiente energía.