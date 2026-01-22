x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Colombia le cortará la energía eléctrica a Ecuador a las 6 de la tarde de este jueves

Colombia suspendió exportaciones eléctricas a Ecuador como respuesta a medidas unilaterales, defendiendo soberanía energética y garantizando el abastecimiento interno nacional. Conozca las razones del Gobierno Petro y el impacto en el sistema eléctrico.

  • Edwin Palma, ministro de Energía. FOTO: Cortesía MinEnergía
    Edwin Palma, ministro de Energía. FOTO: Cortesía MinEnergía
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 3 horas
bookmark

El gobierno de Gustavo Petro anunció la suspensión inmediata del suministro de energía eléctrica desde Colombia hacia Ecuador. La medida empezará a regir a las 6:00de la tarde de este jueves 22 de enero.

El Ministerio de Minas y Energía argumentó que es una decisión de reciprocidad frente a lo que calificó como actuaciones unilaterales del Gobierno ecuatoriano.

Según el Ejecutivo colombiano, estas decisiones constituyen una “agresión económica” que desconoce acuerdos vigentes entre ambos países y afecta de manera directa los intereses nacionales, lo que obligó al Estado a actuar en defensa de su soberanía energética.

Le puede gustar: La historia de la “hermandad” eléctrica entre Colombia y Ecuador que la guerra comercial pone en jaque

Ecuador consume aproximadamente 95 gigavatios hora, lo que equivale a cerca del 40% del consumo total de Colombia. De ese total, Colombia suministra actualmente alrededor de 8 gigavatios, es decir, cerca del 8 % de la demanda ecuatoriana, según cuentas de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen).

Ecuador ha sufrido apagones en varias ocasiones. Los más graves ocurrieron en 1992, 1993, 2009 y más recientemente en 2024, debido a sequías y crisis energéticas que afectaron sus hidroeléctricas.

Esto se debe a que su matriz energética depende de la generación hidroeléctrica, que funciona con la fuerza del agua, para producir alrededor del 70% de su electricidad, pero la falta de lluvias provocó que las plantas no pudieran producir suficiente energía.

Solidaridad previa y cambio de postura

El Ministerio de Minas y Energía recordó que Colombia ha sido históricamente solidaria con Ecuador, incluso en escenarios complejos para el propio sistema eléctrico nacional. En particular, destacó que durante el año anterior, en medio de una fuerte sequía y condiciones climáticas adversas, Colombia mantuvo el suministro de energía hacia el país vecino.

“El año pasado, aun atravesando una fuerte sequía, Colombia fue solidaria con Ecuador y garantizó energía cuando su población enfrentaba apagones de hasta 14 horas”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Sin embargo, agregó que las recientes decisiones del Gobierno ecuatoriano cambiaron el escenario bilateral.

Defensa de la soberanía energética

El ministro Palma señaló que la suspensión del intercambio energético responde a decisiones “arbitrarias y unilaterales” adoptadas por Ecuador. En ese contexto, sostuvo que el país debía actuar con firmeza para proteger sus intereses estratégicos.

“Hoy, ante decisiones arbitrarias y unilaterales, debemos actuar con firmeza para defender la dignidad y la soberanía de nuestro país”, subrayó el jefe de la cartera energética, al justificar la medida adoptada desde la hora cero establecida por el Gobierno.

El Gobierno colombiano insistió en que la decisión no está dirigida contra la población de Ecuador. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, se trata de una respuesta política e institucional frente a la conducta del Gobierno vecino, no de un acto hostil hacia el pueblo ecuatoriano.

“Esta no es una medida que nos guste ni que nos aliente. Creemos en la integración energética, en la cooperación regional y en la hermandad entre nuestros pueblos, pero la soberanía y el respeto no son negociables”, enfatizó el ministro Palma. Asimismo, reiteró que Colombia mantiene abiertos los canales diplomáticos para buscar una salida a la controversia mediante el diálogo.

Garantía del suministro interno y condiciones para retomar el intercambio

Finalmente, el Ministerio de Minas y Energía aseguró que el sistema eléctrico colombiano cuenta con la oferta suficiente para garantizar plenamente el suministro interno, pese a la suspensión de las exportaciones hacia Ecuador.

La entidad aclaró que cualquier eventual restablecimiento del intercambio energético dependerá de que se recuperen condiciones de respeto, legalidad y cooperación entre ambos países, en el marco de los acuerdos vigentes y de una relación bilateral basada en la confianza mutua.

Entérese: Colombia le apaga el interruptor a Ecuador: suspende venta de energía eléctrica y también le impone arancel del 30%

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Por qué Petro decidió suspender la luz de Ecuador?
El presidente Gustavo Petro argumenta que Ecuador tomó decisiones arbitrarias que afectan los intereses económicos de Colombia, calificando la situación como una defensa de la soberanía energética nacional.
¿Habrá racionamiento de energía en Colombia por esta medida?
No. El Gobierno Nacional confirmó que el sistema eléctrico colombiano tiene plena capacidad para garantizar el suministro interno y que esta decisión, de hecho, prioriza la demanda nacional sobre la exportación.
¿Podría Ecuador responder con un bloqueo comercial a Colombia?
La suspensión ha generado tensión diplomática. Analistas advierten que Ecuador podría imponer aranceles o restricciones a productos colombianos como medida de presión, lo que escalaría la actual “guerra comercial” mencionada por el Gobierno.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida