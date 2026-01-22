Colombia le apaga el interruptor a Ecuador: suspende venta de energía eléctrica y también le impone arancel del 30%

La guerra comercial entre Colombia y Ecuador se desató en tan solo unas horas: ayer miércoles, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció arancel de seguridad del 30% a las importaciones colombianas; mientras que Colombia respondió con la suspensión temporal de la venta de energía eléctrica a ese país y también le impuso un gravamen aduanero igual al ecuatoriano (30%).
El Ministerio de Minas y Energía justificó que la suspensión de las transacciones de energía está orientada a garantizar el abastecimiento interno de energía. La medida responde a la variabilidad climática y a la proyección de disminución de la energía firme disponible en el Sistema Interconectado Nacional, factores que elevan el riesgo para la seguridad energética del país.
De acuerdo con el Gobierno, la suspensión busca priorizar la demanda local y asegurar la estabilidad del sistema eléctrico colombiano ante escenarios de menor generación y mayor presión sobre la oferta.