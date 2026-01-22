Colombia le apaga el interruptor a Ecuador: suspende venta de energía eléctrica y también le impone arancel del 30%

La guerra comercial entre Colombia y Ecuador se desató en tan solo unas horas: ayer miércoles, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció arancel de seguridad del 30% a las importaciones colombianas; mientras que Colombia respondió con la suspensión temporal de la venta de energía eléctrica a ese país y también le impuso un gravamen aduanero igual al ecuatoriano (30%). El Ministerio de Minas y Energía justificó que la suspensión de las transacciones de energía está orientada a garantizar el abastecimiento interno de energía. La medida responde a la variabilidad climática y a la proyección de disminución de la energía firme disponible en el Sistema Interconectado Nacional, factores que elevan el riesgo para la seguridad energética del país. De acuerdo con el Gobierno, la suspensión busca priorizar la demanda local y asegurar la estabilidad del sistema eléctrico colombiano ante escenarios de menor generación y mayor presión sobre la oferta.

La energía Colombia obedece al 12% de la demanda ecuatoriana

Solo para tener una idea sobre el impacto para Ecuador, la energía colombiana obedece a cerca del 12% de la demanda de ese país. Además, Colombia le ofrecía ese servicio a precios moderados. Según la cartera de Minas y Energía, La medida se fundamenta en análisis técnicos del balance energético nacional, el seguimiento climatológico del Ideam y los reportes del Centro Nacional de Despacho (CND). Estos insumos evidencian una mayor presión sobre el sistema eléctrico, una operación intensiva del parque termoeléctrico y la necesidad de priorizar el abastecimiento de la demanda interna. De acuerdo con el ministerio, estas condiciones obligan a adoptar decisiones preventivas para evitar riesgos en la prestación del servicio, especialmente para hogares, industria y servicios esenciales. El ministro de Minas, Edwin Palma, aclaró que la medida no desconoce la vocación histórica de Colombia por la integración regional, pero sí establece límites cuando están en juego la estabilidad del sistema eléctrico y el interés general del país. Palma reiteró que el país mantiene su disposición al diálogo y la cooperación energética, aunque subrayó que el contexto actual impide sostener las exportaciones. “Seguimos creyendo en la integración energética y en el diálogo entre pueblos hermanos. Sin embargo, las condiciones actuales, tanto energéticas como comerciales, no permiten mantener las transacciones internacionales de electricidad sin poner en riesgo el abastecimiento nacional”, señaló. La resolución faculta al ministerio para modificar, suspender o reactivar las exportaciones de energía mediante circulares, de acuerdo con la evolución de las variables climáticas y energéticas. Además, establece que las exportaciones solo se retomarán cuando existan condiciones técnicas, energéticas y comerciales adecuadas. El ministro concluyó que Colombia está dispuesta a retomar los intercambios eléctricos cuando se restablezcan condiciones de confianza. “Cuando se restablezcan las condiciones de seguridad energética y se reconstruya un marco de confianza y buena fe entre ambos países, Colombia estará dispuesta a retomar los intercambios eléctricos. La integración no puede construirse a costa de la soberanía ni del bienestar de nuestro pueblo”, enfatizó.

Aplica aranceles del 30% a 20 productos del Ecuador

De manera complementaria, el Gobierno de Colombia aplicará un gravamen aduanero del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador. La medida podría extenderse a un grupo más amplio de bienes, según la evolución del comercio bilateral. No obstante, no se precisó cuáles serán. El Gobierno dijo que la decisión se adopta como respuesta a la alteración de “las condiciones del intercambio comercial, luego de que Ecuador anunciara de forma unilateral la imposición de un arancel del 30% a productos colombianos a partir de febrero, argumentando razones relacionadas con una supuesta falta de cooperación en materia de seguridad”. Lea también: Trump retira amenaza de aranceles y dijo que “concibió el marco” para futuro acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN La propia ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, explicó que el gravamen colombiano es un instrumento transitorio orientado a restablecer el equilibrio de las condiciones de intercambio entre ambos países. “En el Gobierno del presidente Gustavo Petro hemos fortalecido la capacidad institucional del Estado para actuar de manera técnica, proporcional y conforme a la normativa vigente cuando se alteran las reglas que han regido el comercio entre los países”, afirmó la ministra.

Morales subrayó que la decisión no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva frente a distorsiones externas. “Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional frente a distorsiones externas”, señaló. Con estas medidas, el Gobierno colombiano busca proteger la producción nacional, asegurar el abastecimiento energético y enviar una señal de defensa del comercio bajo reglas equilibradas, mientras se evalúan canales diplomáticos y técnicos para normalizar la relación comercial con Ecuador.

Un mercado de 250 millones de dólares

En ese orden, hay un mercado comercial importante en juego. Las exportaciones de Ecuador hacia Colombia en los productos cobijados por la medida ascienden aproximadamente a US$250 millones. Entérese: Por falta de “cooperación” en lucha contra el narcotráfico, Ecuador aplicará tasa de seguridad del 30% a productos colombianos Este volumen da cuenta de la relevancia económica de la decisión y de los efectos que podría tener mientras se redefinen las reglas del comercio entre ambos países. Con base en los datos de enero a noviembre de 2025, los principales productos que Ecuador exporta a Colombia y que eventualmente podrían verse impactados por las nuevas medidas comerciales se concentran en el sector de alimentos y materias primas. Entre los de mayor valor se destacan las grasas y aceites vegetales, con exportaciones por US$102 millones, seguidas de las conservas de atún, que alcanzaron US$97 millones, y los tableros de madera, con ventas por US$75 millones. A estos se suman el camarón, con US$63 millones, y los minerales y metales, que registraron exportaciones por US$54 millones.

Colombia respondió de manera recíproca y le impuso arancel del 30% a la mercancía ecuatoriana. FOTO: Cortesía MinComercio

El listado se completa con las conservas de otros pescados, que totalizaron US$51 millones, además de plástico y sus manufacturas, con US$42 millones, y cereales, con US$29 millones. También figuran el papel, cartón y sus manufacturas, que sumaron US$20 millones, así como las máquinas y aparatos eléctricos, con exportaciones por US$16 millones, lo que evidencia la diversidad de bienes ecuatorianos con presencia relevante en el mercado colombiano.

Impacto de la decisión unilateral de Ecuador

La ministra argumentó que la relación comercial entre Colombia y Ecuador se ha caracterizado históricamente por la cooperación, el diálogo y el respeto por reglas compartidas. Sin embargo, señaló que la imposición unilateral del arancel por parte del Gobierno ecuatoriano introduce una alteración significativa de ese marco. “La relación comercial entre Colombia y Ecuador se ha construido sobre la base de reglas comunes y cooperación mutua. Cuando ese marco se modifica de manera unilateral y se afectan las condiciones previamente vigentes del comercio, el Estado colombiano tiene la obligación de actuar para corregir la alteración y proteger su aparato productivo”, sostuvo la ministra.

Medida transitoria y abierta al diálogo