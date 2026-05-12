Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close
Exclusivo suscriptores

¿Es verdad que Colpensiones no tiene plata para pagar las pensiones en 2026?

Un aumento del 23% al salario mínimo generó un hueco de $9 billones en Colpensiones que hoy amenaza el pago de más de un millón de mesadas.

  • El hueco real de Colpensiones lo causó el alza del 23% al salario mínimo. FOTO: El Colombiano.
    El hueco real de Colpensiones lo causó el alza del 23% al salario mínimo. FOTO: El Colombiano.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

En medio del debate pensional, el Gobierno Nacional dijo que el fallo del Consejo de Estado, que suspendió el traslado de $25 billones de las AFP a Colpensiones, ponía en riesgo el pago de las pensiones.

Pero los números cuentan otra historia, ya que el verdadero problema llegó en enero, cuando el salario mínimo subió 23%. ¿Por qué?

El economista Mario Fernando Cruz lo resumió así: “Colpensiones tiene 1,2 millones de pensionados de salario mínimo. Alza del 23% del salario mínimo significó aumento de $4,3 millones anuales por pensionado al año. Eso da $5,1 billones adicionales para 2026. Plata que no se presupuestó y hoy tiene en riesgo el pago de las mesadas”.

Siga leyendo: “Las 25.000 personas recibirán su pago”, presidente de Colpensiones sobre...

¿Tienes una suscripción?
INICIA SESIÓN
Has encontrado contenido
exclusivo para suscriptores
Entérate de qué tratan esta y muchas más producciones desarrolladas con periodismo riguroso y confiable
Selecciona tu plan
Plan destacado
Digital
Mensual
$16.900*
SUSCRÍBETE
*Paga $16.900 por el primer mes. A partir del segundo mes paga $21.500
  • Prueba el primer mes por $16.900. A partir del segundo mes paga $21.500.
  • Acceso completo a noticias sin publicidad invasiva (pop up, videos y display flotantes).
  • Mi Colombiano: Visualiza noticias según tu navegación y sigue temas de interés.
  • Club intelecto: harás parte de nuestro club de suscriptores a partir del 3er mes
  • Primicia en podcast exclusivos.
  • Newsletter "Aquí te cuento", una selección de las principales noticias del día en tu correo electrónico.
  • Versión digital de nuestra edición impresa con el histórico hasta 1 año.
  • Contenidos premium (investigaciones y especiales)
  • Cancela cuando quieras.
Digital
Anual
$222.800*
SUSCRÍBETE
*Pagando con tarjeta de crédito
  • Duración de la suscripción: 12 meses
  • Acceso completo a noticias sin publicidad invasiva (pop up, videos y display flotantes).
  • Mi Colombiano: Visualiza noticias según tu navegación y sigue temas de interés.
  • Club intelecto: harás parte de nuestro club de suscriptores y podrás vincular hasta 2 beneficiarios.
  • Primicia en podcast exclusivos.
  • Newsletter "Aquí te cuento", una selección de las principales noticias del día en tu correo electrónico.
  • Versión digital de nuestra edición impresa con el histórico hasta 1 año.
  • Contenidos premium (investigaciones y especiales)
  • Cancela cuando quieras (Si cancelas antes de que se cumplan los 12 meses contratados, no se te realizará el cobro de la renovación el siguiente año)
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos