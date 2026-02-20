Comercio electrónico en Colombia alcanzó $145,4 billones en 2025 y marcó récord histórico

El comercio electrónico en Colombia cerró 2025 con su nivel más alto desde 2019: 684,6 millones de transacciones y ventas por $145,4 billones, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE). En comparación con 2024, el número de operaciones aumentó 19,9%, al pasar de 570,9 millones a 684,6 millones de compras en línea. En valor, las ventas crecieron 11,1% frente a los $130,9 billones reportados el año anterior. Le puede interesar: Esto es lo que movieron las subastas digitales el año pasado en Colombia

Un mercado que se cuadruplicó desde 2019

El comercio electrónico ya es un canal estructural para la economía colombiana. FOTO: CORTESÍA CCCE

El salto del comercio electrónico en Colombia es aún más evidente si se observa la evolución de los últimos años. En 2019, el sector registraba ventas por $35,8 billones. Seis años después, el mercado se ha multiplicado por más de cuatro hasta alcanzar los $145,4 billones. Para María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la CCCE, el país atraviesa una etapa de madurez digital. “Más que crecimientos coyunturales, vemos una adopción estructural del canal digital, con consumidores que compran con mayor frecuencia y empresas que amplían su oferta de productos y servicios en línea”, afirmó. La directiva agregó que el reto ahora está en cerrar brechas de conectividad, inclusión digital y confianza, con el fin de fortalecer el ecosistema y sostener el crecimiento a mediano y largo plazo. Lea más: Así será el primer edificio para comercio electrónico en Medellín, con inversión superior a US$5,2 millones

El cuarto trimestre impulsó las ventas online

Entre octubre y diciembre de 2025, el comercio electrónico mantuvo su dinamismo. El volumen de transacciones creció 18,2% frente al mismo periodo de 2024 y 4,3% frente al trimestre inmediatamente anterior. En términos de valor, las ventas sumaron $39,7 billones, con un incremento interanual de 11,8% y un crecimiento trimestral de 7,4%.

Ticket promedio sigue cayendo: más compras, pero de menor valor

Uno de los datos más relevantes del informe es la reducción sostenida del ticket promedio. Antes de la pandemia, cada transacción rondaba los $330.997. En 2025, el valor promedio fue de $212.373, lo que representa una caída acumulada de 35,8% desde 2020 y una disminución de 7,4% frente a 2024. Esta tendencia refleja que los consumidores están comprando con mayor frecuencia, pero realizando transacciones de menor monto. Conozca también: El dropshipping atrae al 34% de los nuevos emprendedores del país y mueve $3,2 billones al año

Por categorías, los mayores tickets promedio se registraron en: