El dropshipping atrae al 34% de los nuevos emprendedores del país y mueve $3,2 billones al año

En la actualidad los negocios pueden comenzar desde un celular mientras se desplaza en el sistema metro, Transmilenio o el MIO —según la ciudad en la que se encuentre—. En un café de Laureles y Manrique la 45, si se encuentre en Medellín, o de Usaquén y Chapinero, si está en Bogotá. En su defecto, sentado en la silla de su cuarto adaptado como oficina improvisada. Y es que está ocurriendo un fenómeno silencioso pero masivo, pues uno de cada tres nuevos emprendimientos en Colombia nace sin necesidad de inventario o bodega. A esto se le conoce como dropshipping, un modelo que le abre las puertas al 34% de los nuevos emprendedores del país, de acuerdo con cifras brindadas por expertos y empresas del sector y que mueve al rededor de 3 billones de pesos al año.
De acuerdo con Javier Darío Jiménez, magíster en psicología del consumidor y Coordinador Posgrados del Politécnico Grancolombiano, el dropshipping es un modelo de negocio minorista en el que el vendedor online comercializa productos al consumidor final sin tenerlos físicamente en inventario ni haberlos adquirido previamente. El vendedor actúa como intermediario entre el cliente y el proveedor, quien se encarga directamente del almacenamiento, empaque y envío del producto. El académico destaca que la mayoría de personas que deciden incursionar en esta modalidad de negocio son jóvenes entre 18 y 35 años, que con un celular, tablet o portátil en mano, revisan proveedores, ajustan anuncios y responden pedidos en WhatsApp.
Le puede interesar: Black Friday: Colombia se prepara para su temporada de compras más intensa con foco en tecnología, logística y fidelización