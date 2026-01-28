Ni con recorte de la prima bajan del podio: congresistas colombianos seguirán entre los mejor pagos de América Latina

Los congresistas colombianos continúan figurando entre los mejor remunerados de América Latina. Ocupan el segundo puesto en el ránking, incluso después del recorte de la prima especial que decretó el Gobierno de Gustavo Petro y que comenzará a regir a partir del 20 julio de este 2026. Hay que precisar que actualmente los senadores y representantes a la Cámara de Colombia devengan alrededor de $52 millones al mes. En su comprobante de nómina se aprecia que sus ingresos están compuestos por un sueldo básico de $12,45 millones, un componente de gastos de representación de $22,14 millones, y la famosa prima de servicios que es de $16,91 millones. Entérese: Oficial: Adiós a la prima especial de casi $17 millones para congresistas; así quedó su salario Así las cosas, sin la prima, sus ingresos se reducen a $34,59 millones, lo que equivale a 9.405 dólares (con TRM del 28 de enero de este año). Estos montos ubican a los legisladores colombianos como los más onerosos de Latinoamérica. Lo curioso es que tras el recorte, Colombia se mantiene como el segundo país con los congresistas más caros, solo por debajo de Uruguay, donde los legisladores reciben alrededor de 10.145 dólares al mes. Las cifras pertenecen a un sondeo realizado por EL COLOMBIANO, con base en información oficial, medios de comunicación y de la ONG Directorio Legislativo.

El ranking regional

El comparativo regional evidencia que este país supera, incluso a economías más grandes como Brasil, cuyos diputados y senadores ganan en promedio 8.920 dólares y se sitúan en el tercer lugar por debajo de los legisladores uruguayos y colombianos. En el cuarto lugar figuran los chilenos, que devengan 8.551 dólares mensuales. No obstante, es relevante precisar que esa cifra podría ajustarse en los próximos meses, ya que actualmente por el Congreso tramita un proyecto de Ley que otorga un reajuste general de remuneraciones a trabajadores del sector público. Esa iniciativa podría elevar los ingresos de los legisladores a 9.587 dólares (Más de 8,2 millones de pesos chilenos). Los congresistas colombianos, a su vez, reciben mucho más que los de Perú (8.239 dólares) y México, donde los senadores reciben 7.667 dólares y los diputados 4.593 dólares. En el grupo medio aparecen Argentina, con salarios diferenciados entre senadores (6.574 dólares) y diputados (5.051 dólares), y que suman gastos de representación y componente de desarraigo para los casos de parlamentarios que residen fuera de Buenos Aires. La lista cierra con Paraguay (5.646 dólares), Costa Rica (5.393 dólares), Panamá (5.000 dólares) y Ecuador (4.759 dólares). En el extremo inferior del ranking se encuentra Bolivia, con ingresos mensuales de 3.333 dólares para sus legisladores.

Una reducción salarial que ya se venía buscando

La noticia del recorte de la prima fue bien recibida por algunos congresistas que ya venían votando positivo para consolidar una reducción en el salario. Sus ponentes consideran que la medida del Gobierno mejora la equidad salarial en el país, que es uno de los más desiguales del mundo. Por ejemplo, la senadora de Alianza Verde, Angélica Lozano, señaló que en los últimos 10 años se presentaron 18 proyectos de ley de diferentes bancadas que buscaban un recorte en esos ingresos, pero ninguno prosperó. Cada una de esas iniciativas terminaron hundidas en el legislativo.

Entre los casos más recientes, figura un proyecto presentando el año pasado por Iván Cepeda, actual candidato presindencial, y por la senadora María José Pizarro. No obstante, terminó siendo archivado. En 2022, los senadores Jotapé Hernández y Angélica Lozano presentaron otro para eliminar la prima especial, sin embargo, también terminó archivado.

¿Una medida oportunista?

Hay otros congresistas que reconocen que la iniciativa es positiva, pero cuestionan que el Gobierno se demoró demasiado tiempo en tomar la determinación. Por lo que la medida es populista al realizarse en época electoral.

Los congresistas dejarán de recibir a partir del 20 de julio de este año una prima de servicios de casi 17 millones de pesos. FOTO COLPRENSA.