Congreso de Startups atrae más de 100 inversores internacionales y 1.000 emprendedores en Medellín

Este martes arrancó el Congreso Internacional Iberoamericano de Startups 2025 en Medellín. El evento resulta un espacio clave para la conectividad de los emprendedores y la captación de inversión con la participación de más de 100 inversores internacionales.
Se trata de un evento relevante para el ecosistema en función de cerrar futuros negocios, ya que el reto para la Medellín es mejorar la cifra de inversión para las startups, pues el año pasado se desplomó casi 400% frente al 2023.
Laura Suárez, directora del Congreso, explicó que el enfoque para este 2025 consiste en que el emprendedor adquiera herramientas que pueda aplicar en tiempo real en su negocio y fortalecerlo. Además del espacio “one to one” entre startups e inversores, es decir, reuniones individuales y personalizadas entre los dos actores para relacionarse y avanzar en negociaciones.
De hecho, dicho congreso cuenta entre sus organizadores con la Asociación Internacional de Startups, lo que fue clave para la participación de más de 1.000 emprendimientos de base tecnológica de cinco países y más de 100 fondos de inversión, aceleradoras, universidades y corporaciones provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.