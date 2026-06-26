Comercializadores de oro denuncian contrabando masivo hacia Venezuela y Dubái

El Sindicato de Productores y Comercializadores de Oro de Colombia lanzó esta semana un comunicado en el que denuncia el contrabando de oro. Incluso, señala como cómplices a las entidades llamadas a controlar el negocio del oro: la Agencia Nacional de Minería (ANM), la DIAN, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Fiscalía y la Policía Nacional.

Según la asociación, el contrabando de oro hacia Caracas se ha convertido en una vía para lavar dinero proveniente de criptomonedas como el USDT, que termina comprando oro de forma ilegal en territorio colombiano.

El sindicato advierte que esta dinámica afecta directamente la cadena de producción y comercialización del oro legal, le pone freno a años de esfuerzo en formalización minera y golpea los procesos de bancarización que tanto le ha costado al sector construir.

“Si bien vienen permeando con sus estructuras sofisticadas por la vasta frontera de Colombia con Venezuela, el destino final del oro es Medio Oriente, especialmente Turquía y Dubái. Estas estructuras están completamente identificadas en ciudades como Medellín, Cali, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta y Bogotá”, se lee en el comunicado.

Cuentan que este contabrando impacta las regalías mineras, ya que cuando el oro sale de contrabando, esos recursos que deberían llegar a las alcaldías y gobernaciones se pierden o se desvían, dejando a comunidades mineras sin parte de lo que les corresponde por ley.

“Tras meses de zozobra y angustia por parte de mineros de subsistencia, mineros ancestrales y barequeros, asociaciones y cooperativas de mineros, S.A.S. comercializadoras internacionales y zonas francas dedicadas a la comercialización internacional de metales preciosos, se evidencia cómo en noviembre del año 2025 volvió a resurgir y crecer el comercio formal gracias al cierre del espacio aéreo comercial venezolano impuesto por Estados Unidos, que paralizó totalmente el contrabando de oro”, se lee en el texto.

Agregan: “Asimismo, llegó el fin de año y hubo sorpresa cuando, en la intervención en Caracas del 3 de enero, se terminó prolongando el cierre hasta la Semana Santa”.

Según las denuncias, marzo y abril fueron meses de ardua labor política y comercial en busca de hallar un equilibrio en la balanza comercial del oro para ambos países; pero todos estos esfuerzos fueron insuficientes para minimizar y erradicar el contrabando que tanto nos afecta en el comercio formal colombiano.

“Por meses hemos sido pacientes, salvaguardando el derecho al trabajo y respetando las dinámicas propias del comercio binacional; pero este es el momento de hacer un llamado para que colaboradores de ambos países tomen la sana decisión de no continuar auspiciando este contrabando en contra del sector formal, sacrificando el empleo y el sustento de tantas familias en Colombia”, advirtieron.

Por eso, hicieron un llamado de atención y advertencia única a las estructuras y líderes en Venezuela, en Medio Oriente y a todos sus colaboradores en Colombia, para que cesen sus operaciones de contrabando de oro en Colombia.

“De lo contrario, se tomarán vías de hecho y se expondrán públicamente sus ubicaciones, rutas, nombres y fachadas comerciales ante las autoridades. Finalmente, habrá una guerra frontal con consecuencias como la privación de la libertad, extinción de dominio y grandes pérdidas de capital y material”, dijeron en el comunicado.

Siga leyendo: Minería ilegal ya azota hasta el Valle de Aburrá; destruyeron entables en Barbosa y Girardota