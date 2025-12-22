Contraloría cuestiona emergencia económica: alerta desequilibrio fiscal y exige recorte del gasto

La Contraloría General de la República hizo un llamado al Gobierno Nacional para que adopte una estrategia responsable, austera y equilibrada en el recorte del Presupuesto General de la Nación de 2026. Según el organismo de control, tras el archivo definitivo de la Ley de Financiamiento, al Ministerio de Hacienda solo le queda como alternativa un recorte del gasto por $16,29 billones.
Según la Contraloría, el Congreso aprobó el presupuesto del próximo año con un desequilibrio evidente entre ingresos y gastos. Mientras los ingresos se fijaron en $530,7 billones, los gastos alcanzan los $546,9 billones. El cierre de esa brecha dependía de la Ley de Financiamiento, que finalmente no prosperó.
