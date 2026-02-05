¿Óscar Hurtado, mala paga? El exalcalde encargado de Medellín tiene una demanda por millonaria deuda personal

Óscar de Jesús Hurtado Pérez, quien fuera alcalde encargado de Medellín luego de que Daniel Quintero renunciara al cargo, tiene problemas judiciales por millonarias deudas, producto de negocios personales, las cuales no habría pagado y por la cual ya habría, incluso, un ordenamiento de pago.
Según un documento que publicó el concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, quien fuera secretario de Hacienda y de Gobierno durante la anterior administración, tendría deudas personales por valor de 795 millones de pesos en letras de cambio que tanto él como sus parientes no habrían pagado.