¿Óscar Hurtado, mala paga? El exalcalde encargado de Medellín tiene una demanda por millonaria deuda personal

Óscar de Jesús Hurtado Pérez, quien fuera alcalde encargado de Medellín luego de que Daniel Quintero renunciara al cargo, tiene problemas judiciales por millonarias deudas, producto de negocios personales, las cuales no habría pagado y por la cual ya habría, incluso, un ordenamiento de pago. Según un documento que publicó el concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, quien fuera secretario de Hacienda y de Gobierno durante la anterior administración, tendría deudas personales por valor de 795 millones de pesos en letras de cambio que tanto él como sus parientes no habrían pagado.

En el documento se muestra que no solo el exalcalde encargado, y mano derecha de Daniel Quintero, tendría esa millonaria deuda, sino también sus hermanos Fredy Alberto Hurtado Pérez y Luis Alfonso Hurtado Pérez, en el marco de varios negocios personales. “El cobro asciende a aproximadamente $795 millones, representados en letras de cambio que él y sus familiares no pagaron. Resulta irónico que quienes manejaron las finanzas de la ciudad con supuesta ‘destreza’ hoy enfrenten procesos ejecutivos por incumplir sus propias obligaciones financieras”, comentó el concejal De Bedout. Entérese: Del círculo íntimo de Daniel Quintero: este es Óscar Hurtado Las deudas que tendría Hurtado y sus hermanos se habrían adquirido entre septiembre y octubre de 2023 y las letras de cambio se habrían vencido en este mismo periodo de 2025, por lo que se instauraron las acciones judiciales correspondientes ante el Juzgado Civil Laboral de Ciudad Bolívar, Suroeste antioqueño.

Cabe recordar que el exalcalde Hurtado Pérez es uno de los caciques políticos del municipio de Tarso, Suroeste antioqueño y actualmente ejerce como codirector de la filial de ISA en Chile, entidad cuestionada en el país trasandino por un apagón registrado el 25 de febrero del año pasado. Le puede interesar: El nuevo alcalde encargado de Medellín llega con investigaciones en la Procuraduría Adicionalmente, el Gobierno Petro lo nombró como contralor del proceso de salvación de la Cooperativa de Caficultores de Los Andes, situación que ha generado inconformidad entre los cafeteros del Suroeste antioqueño, teniendo en cuenta sus vínculos con Quintero y los históricos movimientos políticos en esta subregión. Esto sumado a que cuenta con una investigación en la Procuraduría por una presunta desfinanciación de los fondos pensionales de la Alcaldía de Medellín durante su gestión como Secretario de Hacienda de Medellín, dejando en rojo estas cuentas.