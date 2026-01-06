Corficolombiana compra el 51% de Sencia, concesionaria del proyecto de renovación del Estadio El Campín

Corficolombiana suscribió un acuerdo para la adquisición del 51% de las acciones de Sencia SAS, sociedad concesionaria de la Asociación Público-Privada para la renovación, construcción, operación y mantenimiento del complejo deportivo del Estadio “El Campín”, uno de los proyectos urbanos y de infraestructura de entretenimiento más relevantes del país. La concesión tiene un plazo estimado de 29 años, una inversión aproximada de $2,4 billones, y un periodo de construcción cercano a 5 años.



El proyecto contempla la construcción de un nuevo estadio moderno para la ciudad de Bogotá con capacidad para 50.000 espectadores, un hotel, áreas comerciales y de oficinas, así como un amplio componente de espacio público, que incorpora plazas, plazoletas, ciclorrutas, zonas verdes, jardines y espacios recreativos. El desarrollo se complementa con un auditorio que será la sede permanente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con capacidad para al menos 2.000 espectadores, una sala menor para 500 personas, y una zona mixta destinada a la práctica de deportes bajo techo.

Corfi ingresa a un nuevo negocio

Adicionalmente, el proyecto aportará a la movilidad de la ciudad mediante un parqueadero con capacidad cercana a 3.000 estacionamientos destinados a vehículos, motocicletas y bicicletas.

Esta transacción representa un hito estratégico para Corficolombiana, al fortalecer su posicionamiento como holding de inversiones en el sector real e ingresar a un nuevo sector y modelo de negocio, a través de infraestructura de entretenimiento con impacto urbano, social y económico.



“Con el cierre de la transacción, Corficolombiana inicia un nuevo ciclo de crecimiento, mediante una entrada inmediata y con escala relevante al negocio de infraestructura de entretenimiento, uno de los sectores con mejores perspectivas de crecimiento en la economía. Esta transacción nos permite diversificar nuestro portafolio de negocios no regulados y que no dependen de aportes públicos, complementando estratégicamente el portafolio actual integrando actividades de construcción y operación” manifestó Milena López, presidenta de Corficolombiana.

