Se acaban los pagos elevados por reconexión: fijan topes máximos y reducen tarifas hasta en 97%; vea cuánto le deben cobrar

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) expidió una nueva regulación que establece por primera vez topes máximos obligatorios para el cobro por reconexión de los servicios de telecomunicaciones suspendidos por falta de pago en Colombia.
La medida fue anunciada el 16 de junio de 2026 en Bogotá y comenzará a aplicarse desde el 17 de julio del mismo año, con el propósito de limitar los valores que pueden cobrar los operadores cuando decidan aplicar este concepto y garantizar que dichos montos correspondan a los costos asociados al restablecimiento del servicio.
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La decisión da cumplimiento a lo establecido en la Ley 2485 de 2025, que ordenó la definición de límites para evitar que los cobros de reconexión superaran los costos eficientes de la operación. Aunque la normativa vigente ya señalaba que estos valores debían responder a criterios de eficiencia, la nueva regulación convierte ese principio en un límite verificable y de obligatorio cumplimiento para todos los operadores del sector.
Hasta ahora, las empresas de telecomunicaciones podían establecer los valores de reconexión dentro del marco regulatorio existente, lo que generaba diferencias entre prestadores y cobros que en algunos casos superaban el costo de restablecer el servicio. Con la nueva regla, los operadores que mantengan este cobro deberán respetar los topes establecidos por la CRC.