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Creg alista sanciones a usuarios que derrochen energía eléctrica en el fenómeno de El Niño

La propuesta contempla incentivos para quienes ahorren energía y cobros adicionales para quienes excedan sus metas de consumo durante un programa transitorio de hasta doce meses.

  • Los usuarios que aumenten significativamente su consumo eléctrico podrían enfrentar cobros adicionales en sus facturas bajo el nuevo esquema planteado por la CREG. FOTO EL COLOMBIANO
    Los usuarios que aumenten significativamente su consumo eléctrico podrían enfrentar cobros adicionales en sus facturas bajo el nuevo esquema planteado por la CREG. FOTO EL COLOMBIANO
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 1 hora
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La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) puso en consulta pública un proyecto de resolución que busca incentivar el ahorro de energía en Colombia ante la llegada del fenómeno de El Niño, cuyas condiciones ya fueron confirmadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). La iniciativa contempla beneficios económicos para quienes reduzcan su consumo eléctrico, pero también cobros adicionales para los usuarios que lo incrementen de manera significativa.

La propuesta surge luego de que el Ideam informara el pasado 11 de junio de 2026 que las condiciones del fenómeno de El Niño ya están presentes en el océano Pacífico ecuatorial y que se espera una intensificación durante el segundo semestre del año, situación que podría generar presiones sobre el sistema eléctrico nacional.

¿Cómo funcionarán los incentivos y sanciones por consumo de energía?

De acuerdo con la Creg, el mecanismo estaría dirigido a hogares y usuarios regulados, quienes tendrían una meta individual de ahorro calculada con base en su comportamiento de consumo durante los últimos 12 meses.

Aquellos usuarios que logren reducir de forma significativa su consumo frente a esa meta podrían recibir un reconocimiento económico al finalizar el programa. Entre mayor sea el ahorro relativo alcanzado dentro de su grupo de comparación, mayores podrían ser los beneficios.

Por el contrario, quienes incrementen de manera importante su consumo durante la vigencia de la medida podrían enfrentar cobros adicionales en su factura de energía.

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Para Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, el objetivo central de la iniciativa es promover un uso más eficiente del recurso energético en un momento de riesgo para el país.

“Se trata de promover el ahorro y el uso eficiente de la energía, de cara al Super Niño, apelando a la Ley 1715 de 2014, con el fin de desplazar los consumos en periodos punta y procurar el aplanamiento de la curva de demanda”, señaló.

El exfuncionario añadió que, así como se plantean incentivos para estimular el ahorro, también se busca desincentivar consumos excesivos. “De la misma manera que se propone establecer incentivos monetarios para persuadir a los usuarios regulados para que ahorren energía, se establecerá una sanción pecuniaria al consumo que exceda el límite establecido para disuadirlo”, anotó.

Un programa autofinanciado con redistribución de recursos

La propuesta de la Creg contempla un esquema autofinanciado. Esto significa que los recursos obtenidos mediante los cobros adicionales a quienes excedan sus metas de consumo serían redistribuidos principalmente entre los usuarios que registren los mayores niveles de ahorro relativo dentro de su categoría.

Las categorías de comparación estarían definidas según el tipo de usuario y el estrato socioeconómico, aunque la entidad también dejó abierta la posibilidad de incorporar fuentes adicionales de financiación.

Antonio Jiménez Rivera, director ejecutivo de la Creg, mencionó que la iniciativa busca anticiparse a posibles afectaciones derivadas del fenómeno climático.

“Con esta propuesta buscamos incentivar el uso eficiente de la energía y anticiparnos a las posibles afectaciones del Sistema Interconectado Nacional ante el fenómeno de El Niño. Es una iniciativa que ponemos a consideración de la ciudadanía, y estaremos atentos a evaluar cada una de las sugerencias que se reciban de manera oficial”, afirmó.

¿Cuánto tiempo durará la medida?

Según el proyecto de resolución, el programa tendría inicialmente una duración de seis meses, aunque podría ser prorrogado por otros seis meses adicionales si las condiciones lo requieren.

La Creg aclaró que la propuesta no busca afectar pequeñas variaciones en el consumo de los usuarios ni modificar la libre elección de comercializadores del servicio de energía eléctrica.

Asimismo, el seguimiento se realizaría utilizando la información que ya administran los operadores del mercado, acompañada de publicaciones periódicas para garantizar la transparencia del proceso.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la transparencia frente al usuario final. La entidad plantea que cada persona pueda conocer en su factura cómo se compara su nivel de ahorro frente al de otros usuarios de su misma categoría.

Además, los consumidores podrían consultar de manera clara su meta individual de ahorro, la existencia de consumos excedentes o ahorros reconocidos, el valor de eventuales cobros adicionales y una estimación del ahorro acumulado durante la vigencia del programa.

La CREG también prevé establecer indicadores que permitan evaluar el desempeño de la medida e identificar oportunidades de mejora mientras permanezca en funcionamiento.

La propuesta fue publicada para comentarios de la ciudadanía. Los interesados podrán enviar observaciones al correo electrónico creg@creg.gov.co con el asunto “Comentarios sobre la Resolución 701 131 de 2026”.

Entérese: Usuarios podrán ganar dinero por reducir su consumo de energía en Colombia

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