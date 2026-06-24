Creg alista sanciones a usuarios que derrochen energía eléctrica en el fenómeno de El Niño

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) puso en consulta pública un proyecto de resolución que busca incentivar el ahorro de energía en Colombia ante la llegada del fenómeno de El Niño, cuyas condiciones ya fueron confirmadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). La iniciativa contempla beneficios económicos para quienes reduzcan su consumo eléctrico, pero también cobros adicionales para los usuarios que lo incrementen de manera significativa. La propuesta surge luego de que el Ideam informara el pasado 11 de junio de 2026 que las condiciones del fenómeno de El Niño ya están presentes en el océano Pacífico ecuatorial y que se espera una intensificación durante el segundo semestre del año, situación que podría generar presiones sobre el sistema eléctrico nacional.

¿Cómo funcionarán los incentivos y sanciones por consumo de energía?

De acuerdo con la Creg, el mecanismo estaría dirigido a hogares y usuarios regulados, quienes tendrían una meta individual de ahorro calculada con base en su comportamiento de consumo durante los últimos 12 meses. Aquellos usuarios que logren reducir de forma significativa su consumo frente a esa meta podrían recibir un reconocimiento económico al finalizar el programa. Entre mayor sea el ahorro relativo alcanzado dentro de su grupo de comparación, mayores podrían ser los beneficios. Por el contrario, quienes incrementen de manera importante su consumo durante la vigencia de la medida podrían enfrentar cobros adicionales en su factura de energía. Le puede gustar: Colombia registra pico histórico de consumo energía por ola de calor; hay alarma por racionamiento Para Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, el objetivo central de la iniciativa es promover un uso más eficiente del recurso energético en un momento de riesgo para el país. “Se trata de promover el ahorro y el uso eficiente de la energía, de cara al Super Niño, apelando a la Ley 1715 de 2014, con el fin de desplazar los consumos en periodos punta y procurar el aplanamiento de la curva de demanda”, señaló. El exfuncionario añadió que, así como se plantean incentivos para estimular el ahorro, también se busca desincentivar consumos excesivos. “De la misma manera que se propone establecer incentivos monetarios para persuadir a los usuarios regulados para que ahorren energía, se establecerá una sanción pecuniaria al consumo que exceda el límite establecido para disuadirlo”, anotó.

Un programa autofinanciado con redistribución de recursos

La propuesta de la Creg contempla un esquema autofinanciado. Esto significa que los recursos obtenidos mediante los cobros adicionales a quienes excedan sus metas de consumo serían redistribuidos principalmente entre los usuarios que registren los mayores niveles de ahorro relativo dentro de su categoría. Las categorías de comparación estarían definidas según el tipo de usuario y el estrato socioeconómico, aunque la entidad también dejó abierta la posibilidad de incorporar fuentes adicionales de financiación. Antonio Jiménez Rivera, director ejecutivo de la Creg, mencionó que la iniciativa busca anticiparse a posibles afectaciones derivadas del fenómeno climático. “Con esta propuesta buscamos incentivar el uso eficiente de la energía y anticiparnos a las posibles afectaciones del Sistema Interconectado Nacional ante el fenómeno de El Niño. Es una iniciativa que ponemos a consideración de la ciudadanía, y estaremos atentos a evaluar cada una de las sugerencias que se reciban de manera oficial”, afirmó.

¿Cuánto tiempo durará la medida?