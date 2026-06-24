Creg alista sanciones a usuarios que derrochen energía eléctrica en el fenómeno de El Niño

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) puso en consulta pública un proyecto de resolución que busca incentivar el ahorro de energía en Colombia ante la llegada del fenómeno de El Niño, cuyas condiciones ya fueron confirmadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). La iniciativa contempla beneficios económicos para quienes reduzcan su consumo eléctrico, pero también cobros adicionales para los usuarios que lo incrementen de manera significativa.
La propuesta surge luego de que el Ideam informara el pasado 11 de junio de 2026 que las condiciones del fenómeno de El Niño ya están presentes en el océano Pacífico ecuatorial y que se espera una intensificación durante el segundo semestre del año, situación que podría generar presiones sobre el sistema eléctrico nacional.