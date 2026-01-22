Crisis comercial entre Colombia y Ecuador: los productos que se verían afectados por aranceles y suspensión de energía

La tensión comercial entre Colombia y Ecuador comienza a reflejarse en sectores clave de la economía bilateral. Luego de que el Gobierno ecuatoriano anunciara aranceles del 30% a todas las importaciones provenientes de Colombia, la administración del presidente Gustavo Petro respondió con la imposición de un arancel del 30% a 20 productos ecuatorianos, además de suspender la venta de energía al vecino país a partir de las 6:00 p. m. de este jueves 22 de enero.
En diálogo con el programa El Debate, Javier Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), explicó que la medida impactará una canasta amplia y diversificada de productos colombianos.