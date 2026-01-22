Crisis comercial entre Colombia y Ecuador: los productos que se verían afectados por aranceles y suspensión de energía

La tensión comercial entre Colombia y Ecuador comienza a reflejarse en sectores clave de la economía bilateral. Luego de que el Gobierno ecuatoriano anunciara aranceles del 30% a todas las importaciones provenientes de Colombia, la administración del presidente Gustavo Petro respondió con la imposición de un arancel del 30% a 20 productos ecuatorianos, además de suspender la venta de energía al vecino país a partir de las 6:00 p. m. de este jueves 22 de enero. En diálogo con el programa El Debate, Javier Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), explicó que la medida impactará una canasta amplia y diversificada de productos colombianos.

Javier Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex). FOTO: Analdex.

“En primer lugar, energía. Nosotros le vendemos energía a Ecuador. Recordemos que cuando dejamos de venderla, parte del país tuvo racionamientos de hasta 14 horas diarias”, afirmó Díaz, citado por El Debate. A esto se suman productos de la industria manufacturera, farmacéuticos, cosméticos, bienes de la agroindustria como el azúcar y la confitería, además de vehículos, confecciones y fungicidas. Según el dirigente gremial, el intercambio comercial entre ambos países alcanza cerca de 2.000 millones de dólares, lo que amplifica el impacto de la actual confrontación arancelaria. Díaz también recordó que Ecuador exporta hacia Colombia una variedad de productos, entre ellos pescados y mariscos, harina de pescado, atún, conservas, langostinos, camarón, así como cacao, fríjol y tableros de madera, lo que confirma, según señaló, que se trata de un comercio “diversificado y dinámico” que ahora se verá afectado por las decisiones de ambos Gobiernos.