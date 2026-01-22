¿Quién gana y quién pierde con la guerra comercial entre Colombia y Ecuador?

El intercambio de aranceles del 30% entre Colombia y Ecuador abre un escenario complejo de guerra comercial en el que, según analistas, ambos países resultan perjudicados. Un conflicto que se cocinó en tan solo dos días entre los gobiernos de Daniel Noboa y Gustavo Petro afectaría fuertemente a empresarios y consumidores.
Desde una perspectiva estrictamente comercial, Colombia sería el país menos afectado en el corto plazo. Eso, ante la lógica de que exporta más bienes de los que importa desde Ecuador: la balanza comercial binacional fue 849 millones de dólares favorable para Colombia.
Lo analistas consultados por EL COLOMBIANO coinciden en que esta guerra comercial entre Colombia y Ecuador no deja ganadores claros y termina afectando a ambos países, especialmente a empresas y consumidores.
Así lo advierte Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), quien señala que, más allá de los efectos inmediatos, este tipo de tensiones comerciales suele generar costos estructurales que deterioran relaciones económicas construidas durante años.
Por ejemplo, la imposición de barreras comerciales se traduce en mayores costos de operación, interrupciones en las cadenas de suministro y un aumento de la incertidumbre para las empresas. Estos factores afectan decisiones de inversión, ponen presión sobre el empleo y dificultan la continuidad de los flujos comerciales entre los dos países.
“Más allá de quién ‘gana’ o ‘pierde’ en el corto plazo, en un conflicto comercial de este tipo ambos países terminan perdiendo”, sostiene Díaz. En su opinión, las medidas arancelarias suelen generar efectos colaterales que se extienden a toda la economía, incluso a sectores que no están directamente involucrados en la disputa.