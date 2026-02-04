Industria del carbón se declara en crisis: exportaciones cayeron 21%, ingresos 32% y están en riesgo 150.000 empleos

Las exportaciones de carbón en Colombia se desplomaron 21,2% en volumen y 31,8% en ingresos respecto a 2024. Fenalcarbón atribuye esta caída al exceso de inventarios globales, la baja en los precios internacionales del carbón y el coque, y a diversas medidas tributarias y administrativas aplicadas en el país en los últimos tres años, que han reducido la competitividad del sector. La combinación de estos factores, según el gremio, no solo impacta los ingresos de las empresas, sino también la economía nacional, provocando menor transporte de carga, presión sobre la inflación logística y reducción de las regalías y contraprestaciones en un 29%, afectando a municipios y departamentos dependientes de la producción de carbón.

Empleos en riesgo

Fenalcarbón advirtió que la situación amenaza la sostenibilidad del sector. En 2023, el carbón generó 130.000 empleos directos y cerca de 650.000 indirectos en toda la cadena productiva, concentrados en Boyacá, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Antioquia, Córdoba, La Guajira y Cesar. La caída productiva del 19% en los últimos dos años, equivalente a 10 millones de toneladas, se atribuye a la pérdida de competitividad frente a mercados internacionales. Entérese: “El mundo pide más carbón, mientras Colombia exporta 10 millones de toneladas menos”: Fenalcarbón Entre los factores el gremio destacó: sobretasa permanente de renta del 10%; impuesto adicional del 1% a las ventas de carbón mediante declaratoria de emergencia económica; incremento de la autorretención del 1,6% al 4,5%, que afecta el flujo de caja de las empresas; y depresión de precios internacionales del carbón en más del 20%. Estas medidas y la caída de precios, alertó el gremio, están conduciendo a la pérdida de más de 25.000 empleos directos y alrededor de 100.000 indirectos, afectando especialmente a la pequeña y mediana minería. Vea también: Ante escasez de gas natural, empresas están buscando contratos de carbón: asociación de empresas generadoras

Fenalcarbón alerta sobre riesgos adicionales