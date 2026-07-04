¿Cuánto cuesta ser fitness en Colombia? El gasto mensual puede superar $1 millón

Basta recorrer cualquier barrio de Medellín para notar que, prácticamente en cada cuadra de las 16 comunas y cinco corregimientos de la ciudad, los gimnasios, centros de acondicionamiento físico, estudios de entrenamiento funcional, tiendas de suplementación y negocios especializados en alimentación saludable se multiplican a un ritmo vertiginoso en los últimos años. Tanto así que ya no se trata únicamente de hacer ejercicio, puesto que la búsqueda del bienestar físico, mental y emocional se volvió en una decisión de consumo que mueve miles de millones de dólares en el mundo y que, en el caso de los hogares, representa una inversión mensual cada vez más importante. Puede leer: Nueva ley podría inhabilitar a más de un millón de entrenadores por no certificarse, ¿desde cuándo? De hecho, el 51% de los colombianos ha incorporado el ejercicio regular como parte de su rutina, superando incluso el promedio latinoamericano (49%), según la consultora Bain & Company. Al mismo tiempo, la economía global del bienestar alcanzó un valor de US$6,8 billones en 2024, tras crecer 7,9% frente al año anterior, de acuerdo con el informe Global Wellness Economy Monitor 2025.

Aterrizándolo un poco al ámbito local, basta con repasar datos del informe Día a Día de Bancolombia con corte al 31 de diciembre de 2025, el cual reveló que las suscripciones a aplicaciones de bienestar y ejercicio fueron el segundo gasto hormiga más importante para los nacionales durante el año, con desembolsos cercanos a $215.100 millones. Pero detrás del propósito de tener una vida más saludable hay un esfuerzo financiero adicional que puede oscilar entre $400.000 y más de $1 millón, dependiendo del nivel de personalización, los objetivos físicos y el estilo de vida que cada persona decida adoptar.

La cuenta comienza en el gym

Para la mayoría de personas, el primer paso hacia una vida fitness es pagar la mensualidad en un gimnasio. Sin embargo, este suele ser apenas el primer gasto dentro de una cadena de consumos que puede crecer rápidamente. Entérese: Empresa paisa Action Black invertirá US$20 millones para conquistar Londres y el Caribe Actualmente, las grandes cadenas de bajo costo como Smart Fit ofrecen planes mensuales que oscilan entre $79.900 y $139.900, mientras que los gimnasios de barrio mantienen tarifas que rondan entre $60.000 y $100.000 mensuales. Aunque también hay otras opciones premium como Bodytech y Action Black, cuyos planes oscilan entre $200.000 y $400.000.

La diferencia entre modelos no siempre radica únicamente en los equipos disponibles, sino también en la experiencia de consumo: instalaciones más modernas, acceso a múltiples sedes, aplicaciones móviles, clases grupales y servicios adicionales, que forman parte de una industria cada vez más sofisticada. Según los expertos consultados, el gasto más importante no suele estar en las máquinas. Daniel García Múnera, entrenador personalizado con más de siete años de experiencia en centros de acondicionamiento físico, asegura que la inversión verdaderamente necesaria está en la alimentación. “Como gasto realmente necesario está invertir en comida y en ropa adecuada para entrenar. Muchos otros gastos corresponden más a estrategias de marketing”, explica. La alimentación representa, de hecho, el principal rubro para quienes buscan mejorar su composición corporal, aumentar masa muscular o perder peso. Una dieta basada en proteínas magras, huevos, pescado, pollo, frutas, verduras y carbohidratos complejos puede representar un gasto mensual de entre $300.000 y $600.000 para una sola persona. Vea también: Hacer “match” cuesta plata: Apps de citas ya se meten en los gasto hormiga de colombianos En algunos casos, la cifra puede ser considerablemente mayor. La popularización de los servicios de meal prep o alimentación preparada ha generado un nuevo mercado dirigido a personas que buscan controlar porciones, calorías y macronutrientes sin cocinar diariamente. En Medellín, un almuerzo fit preparado puede costar entre $25.000 y $45.000, lo que podría elevar el gasto mensual por encima de los $900.000.

“La alimentación sigue siendo el factor que más determina los resultados. Muchas personas creen que el secreto está en los suplementos, cuando realmente está en la disciplina alimentaria”, agrega García.

El personalizado puede superar el millón de pesos

Otro gasto que ha crecido significativamente es el acompañamiento personalizado. La figura del entrenador personal, antes reservada para deportistas o personas con altos ingresos, se ha popularizado entre usuarios que buscan resultados más rápidos, programas especializados o acompañamiento constante. Los precios, sin embargo, varían ampliamente. Dependiendo de la experiencia del profesional, la ubicación del gimnasio y la cantidad de sesiones, un servicio personalizado puede costar entre $350.000 y $1,5 millones mensuales. Robinson Granada, entrenador personal y especialista en dieta y nutrición deportiva, explica que existen alternativas más económicas, como los planes semipersonalizados. “He conocido entrenadores que cobran $120.000 por una semana completa de trabajo grupal y otros que cobran $350.000 por tres sesiones semanales. Todo depende del lugar, la experiencia y el tipo de servicio”, señala. El especialista considera que, antes de contratar un entrenador, las personas deberían verificar su formación académica y experiencia profesional. “No basta con que una persona tenga un buen físico o muchos seguidores en redes sociales. Hay que revisar sus conocimientos y capacidad para explicar cómo funciona el entrenamiento”, afirma. Le puede interesar: En enero se disparan hasta 35% las inscripciones al “gym”, pero muchos se retiran a los dos meses

Suplementos, ¿necesarios?

Pocos mercados han crecido tanto alrededor de la cultura fitness como el de la suplementación deportiva. Proteínas en polvo, creatina, aminoácidos, preentrenos, quemadores de grasa, colágeno y vitaminas forman parte de una industria que mueve miles de millones de dólares en el mundo y que ha encontrado en las redes sociales uno de sus principales canales de expansión. En Colombia, un tarro de proteína de suero puede costar entre $150.000 y $300.000. La creatina, considerada uno de los suplementos con mayor respaldo científico, oscila entre $60.000 y $180.000. Los suplementos de omega 3 están entre los $50.000 y $70.000.

Sin embargo, los expertos coinciden en que gran parte de estos productos no son indispensables. “Lo único que una persona necesita al comenzar es pagar el gimnasio, mejorar la alimentación y mantenerse hidratada”, afirma Robinson Granada. Según explica, durante los primeros meses de entrenamiento el cuerpo experimenta principalmente adaptaciones biológicas relacionadas con la resistencia, la coordinación, la fuerza y el metabolismo, por lo que la suplementación resulta innecesaria. “La proteína en polvo es completamente prescindible. La proteína debe obtenerse de los alimentos. Los huevos siguen siendo una de las fuentes más económicas y eficientes”, sostiene. Vea aquí: Lo que nadie dice sobre la creatina: mitos, verdades y usos alternos del suplemento según la ciencia Daniel García coincide en que la creatina monohidratada, la proteína de suero y el omega 3 son algunos de los pocos suplementos con evidencia científica suficiente, aunque advierte que muchos otros productos comercializados actualmente responden más a estrategias de mercadeo.

La recuperación y la estética también entran en la factura

La recuperación deportiva, el manejo del estrés y la búsqueda de resultados estéticos han abierto un nuevo mercado de servicios complementarios. Jorge Mario Londoño, masajista especializado en recuperación deportiva, asegura que muchos usuarios destinan entre $100.000 y $200.000 mensuales a terapias corporales. Los servicios más demandados son masajes deportivos, masajes antiestrés, drenajes linfáticos, crioterapia y ultrasonido terapéutico. “Hay personas que se realizan terapias una vez al mes y otras cada quince días. El mercado ha crecido mucho porque existe una necesidad cada vez mayor de sentirse bien y verse bien”, explica. Según el especialista, el componente estético ha adquirido un peso importante, especialmente entre las mujeres, aunque el crecimiento también se observa entre hombres jóvenes y adultos.

La economía del bienestar se convirtió en un gigante global